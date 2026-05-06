Ajrton Sena i Alen Prost. Mistični Brazilac protiv proračunatog Francuza.

Dueli Ajrtona Sene i Alena Prosta osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka obeležili su Formulu 1.

Alen Prost i Ajrton Sena kao vozači ekipe Meklaren Foto: JACQUES DEMARTHON / AFP / Profimedia

Tragedija koja je potresla planetu

Nedavno se navršila godišnjica Senine smrti. Prošlo je 32 godine od pogibije jednog od najvećih vozača u istoriji Formule 1. Bila je to tragedija koja je potresla svet. Brazilac je vozeći brzinom od 211 km/h udario u betonski zid.

Tokom svoje karijere Ajrton Sena imao je velikog rivala u liku Alena Prosta. Brazilac i Francuz su bili antipodi u svemu, od načina i stila vožnje do privatnog života. Njihov rivalitet počeo je u maju 1984. godine.

Gradska staza u Monaku, ulice Monte Karla. Kiša, tačnije veliki pljusak tokom trke. A na stazi, tada malo poznati Brazilac preticao je rivala za rivalom. A na horizontu je bio Alen Prost, vodeći.

Alen Prost i Ajrton Sena na trci u Australiji 1988. godine Foto: STF / AFP / Profimedia

Profesor na stazi

Ali Alen nije tek tako dobio nadimak "Profesor". Razborito je zatražio da se trka prekine zbog lošeg vremena. Organizatori su ga poslušali. Ljuti Ajrton stajao je na podijumu. Pobeda je bila tako blizu, ali mu je izmakla.

A, koliko su Ajrton Sena i Alen Prost bili različiti. Mnogo. Dva najtalentovanija vozača osamdesetih godina prošlog veka, sa različitim pristupima. Očajnička strast protiv hladnog i strateški savršenog uma.

Prelomna 1988. godina

Dok se Sena prilagođavao svojoj novoj ulozi u skromnom Lotusu, Prost je dva puta dominirao u Meklarenu sa Hondinim turbo motorom. Najbolji tim tog vremena. A 1988. godine, čelnici Meklarena odlučili su se za nesvakidašnji potez. Ali, marketinški opravdan. Angažovali su Ajrtona Senu.

To je bio vrhunac tima Meklaren. Nešto, o čemu danas mogu samo da sanjaju, iako u ekipi imaju Landa Norisa i Oskara Pjastrija. Alen Prost kao dvostruki šampion i briljantan talenat u liku Ajrtona Sene! Dve buduće legende. Tandem koji je delovao kao noćna mora.

Dva potpuno različita vozača

Najzanimljivije u celoj priči je to, što je upravo Alen insistirao na Ajrtonovom dolasku. I zažalio je zbog toga. Brazilac je postao svetski šampion već sledeće sezone.

Vrhunac njihovog rivalstva viđen je u naredne dve sezone, 1989. i 1990. godine. Tada su se dogodila dva najveća incidenta između Brazilca i Francuza. Prvi se desio u Japanu, gde su se Sena i Prost sudarili. Bili su timski kolege. Ajrton je pokušao suviše agresivno da pretekne Prosta, ali ga je Alen blokirao.

Francuz je odustao želeći da izbegne sudar, ali je Brazilac nastavio. Završio je kao prvi. I bio je suspendovan zbog zaobilaženja tokom incidenta, jer je to uradio na nepravilan i nesportski način. Iako nije stekao bilo kakvu prednost. Sena je bio besan. I tih nedelja su svetski mediji pisali samo o tome.

Incident u Japanu

Godine 1990. ponovo Velika nagrada Japana i novi incident između njih dvojice. Ajrton je vodio, a u slučaju da odustane zajedno sa Prostom bilo bo dovoljno da garantuje titulu. Alen je već vozio za Ferari. I u prvoj krivini, Brazilac je udario u svog rivala. Namerno. Bez pardona, sa jasnom namerom. Jednostavno se zakucao u Prostov bolid i to je bilo to.

Zatim je rivalstvo počelo da jenjava. Ajrton je osvojio svoju treću titulu 1991. godine, ali su performanse Meklarenove formule značajno opale. Prost je, u međuvremenu, imao dug spor sa nekonkurentnim Ferarijem i uopšte se nije takmičio 1992. godine. Ajrton Sena je odlučio da pređe u Vilijams koji je sa Renoovim motorom gradio buduću dominantnu ekipu.

Alen Prost u boksu ekipe Meklaren Foto: Printskrin/Instagram

Nikada više takav rivalitet

Nažalost po Brazilca, dogodila se tragedija u Imoli. Ajrton Sena je poginuo i otišao u večnost. Alen Prost ima 71 godinu, nije uključen u Formulu 1, ali se njegove reči i dalje cene i poštuju, mada retko gostuje na TV i putuje po svetu.

Nikada više nije se ponovio rivalitet kakav su imali Ajrton Sena i Alen Prost. Mihael Šumaher imao je veliki rivalitet sa Dejmonom Hilom, Žakom Vilnevom i Mikom Hakinenom, Luis Hamilton sa Nikom Rozbergom, Sebastijanom Fetelom i Fernandom Alonsom, ranije Niki Lauda sa Džejmsom Hantom, Najdžel Mensel sa Nelsonom Pikeom, Huan Manuel Fanđo sa Albertom Askarijem... Ali, nijedan rivalitet nije bio onakav, kakav su imali Ajrton Sena i Alen Prost.