Kapiten rukometne reprezentacije Srbije Mijajlo Marsenić izjavio je danas da smatra da njegova ekipa mora da pruži svoj maksimum kako bi pobedila selekciju Mađarsku u prvoj utakmici baraža za plasman na Svetsko prvenstvo.

"Očekujem veliki broj naših navijača i dobru igru. Moraćemo da damo sve od sebe, da budemo što bolji u tom meču, da uz pomoć publike napavimo dobar rezultat kao uvertiru za to što nas očekuje u Mađarskoj. Ići ćemo na pobedu u oba meča, ali opet kažem, vrlo je važno da napravimo dobar rezultat u toj prvoj utakmici. Svako od nas je svestan šta nas očekuje, da će biti veoma teško, ali mi ćemo dati sve od sebe", naveo je Marsenić, a preneo sajt Rukometnog saveza Srbije (RSS).

Reprezentacija Srbije će 14. maja u Nišu dočekati selekciju Mađarske, u prvoj utakmici baraža za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine.

"Kao tim rastemo zajedno sa selektorom Raulom (Gonzalesom). Neće biti puno problema za uigravanje, borićemo se. Podrška naših navijača je jako važna, to je da kažem naša prednost u prvom meču i taj adut koji imamo. Imamo velikih šansi iako je Mađarska vrlo dobra reprezentacija", dodao je Marsenić.

Marsenić je rekao da smatra da Mađarska u svojoj reprezentaciji ;ima "veliki broj kvalitetnih igrača".

"Imaju vrhunske pivotmene, odbrana im je odlična, biće veliki izazov za nas, ali opet ponavljam, spremni smo za sve što nas očekuje. Daćemo sve od sebe da odemo na Svetsko prvenstvo", kazao je Marsenić.

Marsenić je naveo da njemu i njegovim saigračima mnogo znači podrška navijača i pozvao ih da dođu u što većem broju na meč protiv Mađarske, na kom će ulaz biti besplatan.

"Nadam se da će dosta njih doći i da će nam biti vetar u leđa. Znamo koliko je lepo igrati u punom Čairu i kao što su se ranije dešavale neke velike stvari, nadam se da će i ovaj put biti lepo i pozitivno za našu reprezentaciju", rekao je kapiten selekcije Srbije.

Revanš je na programu 17. maja u Mađarskoj.

Svetsko prvenstvo za rukometaše biće održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj.

Kurir Sport / Beta

