U finalu Superlige Novi Beograd će igrati protiv Radničkog iz Kragujevca
MAJSTORICA PRIPALA GOSTIMA: Vaterpolisti Novog Beograda pobedili Šabac za plasman u finale Superlige
Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u finale Superlige Srbije, pošto su večeras na gostovanju u "majstorici" pobedili Šabac sa 11:10.
VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Odlučujući gol za pobedu Novog Beograda postigao je Luka Gladović, dok je udarac Aljoše Mačića u poslednjem napadu odbranio golman gostiju Milan Glušac.
U finalu Superlige Novi Beograd će igrati protiv Radničkog iz Kragujevca, koji je ranije sa 2:0 u seriji savladao Crvenu zvezdu.
Radnički će u finalu imati prednost domaćeg terena.
