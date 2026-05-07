Na Evropskom školskom prvenstvu u Trogiru, na kome je učestvovalo stotinu takmičara iz 18 evropskih zemalja, Srbiju su predstavljali Leonid Ivanović, Longin Ivanović, Uroš Branković I Mihajlo Ilić.

Foto: ŠSS, Nils Jorgensen / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jandke, Agencja Fotograficzna Caro / Alamy / Profimedia

 Uroš Branković (U17) osvojio je zlatnu medalju, doneo veliku radost za srpsku šahovsku javnost i svoju zemlju i ponosno stajao na postolju ogrnut srpskom zastavom.

Uroš je od samog starta igrao čvrsto i izbio na čelo tabele gde je i ostao do kraja sa osvojenih 6 bodova.

Leonid Ivanović (U11) osvojio je srebrnu medalju i zauzeo drugo mesto, Ilić Mihajlo (U15) završio je takmičenje na petom mestu, dok je Longin Ivanović (U9) sedmi.

