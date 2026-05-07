U četvrtak, 7. maja, u 11.30 časova, u zgradi Vlade Republike Srbije (Nemanjina 11, IV sprat, sala 139), ministar za javna ulaganja Darko Glišić, predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin i predstavnik izvođača radova, potpisaće ugovor o izvođenju radova izgradnje Nacionalnog bokserskog centra u Beogradu.

Ovim činom će se potvrditi trend državnog ulaganja u izgradnju sportske infrastrukture. Bokserski savez Srbije na čelu sa predsednikom Nenadom Borovčaninom, pokrenuo je inicijativu izgradnje Nacionalnog bokserskog centra u Beogradu pre nekoliko godina. Objekat je planiran da bude izgrađen na Novom Beogradu, u Ulici Ivana Ribara.

Važna karakteristika ovog sportskog kompleksa je da će da poseduje sijaset integrisanih pratećih funkcija, od komercijalnih do smeštajnih kapaciteta i javnih sadržaja, čime se funkcionalno zaokružuje čitav koncept po najvišim međunarodnim standardima za tu namenu.

Nacionalni bokserski centar nalaziće se iza stambenih zgrada za višeporodično stanovanje u Ulici Ivana Ribara, nedaleko od tramvajske okretnice, na parceli površine nekih 22.000 kvadrata.

Trenažno-takmičarski kompleks sastojaće se od dva slobodnostojeća objekta ukupne bruto površine oko 7.400 m2, tj. sportskog dela kao osnovne funkcije (P+1) i boravišnog ili smeštajnog dela namenjenog noćenju korisnika i njihovih gostiju (P+2).

Primarni, sportski deo kompleksa činiće dve funkcionalno odvojene celine – trenažna i takmičarska zona, organizovane tako da funkcionišu nezavisno jedna od druge, ali direktno povezane pasarelama koje se nalaze na nivou prizemlja i prvog sprata.

Trenažni deo kompleksa posedovaće i bazen, međutim treba napomenuti da je trenažna zona namenjena isključivo sportistima i članovima uprave i biće zatvorena je za građansto. Takmičarski deo, sa druge strane, biće gotovo u potpunosti otvoren za poklonike boksa, koji će moći da prate sportske programme I događaje.

U ovom momentu, Bokserski savez Srbije koristi kapacitete Regionalnog sportskog centra “Lagator” u Loznici, gde se trenutno sprovodi međunarodni bokserski kamp uoči 63. “Beogradskog pobednika” koji će da bude održan u Sportskom centru u Obrenovcu od 14. do 17. maja.