Dobra atmosfera, visok intenzitet treninga i samopouzdanje koje je izgrađeno posle trijumfa nad Slovenijom daju dodatni vetar u leđa nacionalnom timu.

Reprezentativac Dragan Kokanović ističe da je ekipa u potpunosti fokusirana i spremna za izazov.

"Spremili smo se, momci su na okupu i posle utakmice sa Slovenijom nosimo pozitivnu energiju. Treba da uđemo sa 100 odsto snage kao i prošli put. Pobeda nam je blizu, ali moramo da ostanemo zajedno i da ovu nedelju odradimo maksimalno. Iskreno, odavno nisam osetio ovoliko energije u timu – svi su na maksimumu, i emotivno i fizički, i verujem da smo spremni da pobedimo u Beču".

Selektor Moris Loug ne krije da Srbija u ovaj meč ulazi sa najvišim ambicijama, ali i uz maksimalan respekt prema rivalu.

"Naša očekivanja su jasna – idemo da pobedimo. Austrija je prva na tabeli i biće veliki izazov. Dobro smo ih analizirali, kvalitetno pomeraju loptu i moraćemo da budemo disciplinovani i organizovani, sa jasnom strukturom u igri. Verujemo u kvalitet našeg tima i ako prenesemo ono što radimo na treninzima, možemo do pobede. Fokus je isključivo na terenu – ne želimo dodatni pritisak, jer igrači već znaju šta treba da rade".

Pozitivnu atmosferu u ekipi potvrđuje i trener Nemanja Babić, koji naglašava značaj dobrog rada tokom pripremne nedelje.

"Okupljanje je bilo izuzetno, odziv igrača je impresivan. Oseća se energija u vazduhu i svi su spremni za subotu. Treniramo naporno, od utorka smo u punom sastavu i imamo osam treninga do utakmice. Verujem da će Beč ‘goreti’. Važno je i to što nema pritiska – radimo u pozitivnoj atmosferi i želimo da tako ostane. U subotu će srca biti vrela, ali glava mora da ostane hladna".