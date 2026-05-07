"IDEMO PO POBEDU, ENERGIJA NA VRHUNCU!" Srbija spremna za veliku utakmicu u Beču
Dobra atmosfera, visok intenzitet treninga i samopouzdanje koje je izgrađeno posle trijumfa nad Slovenijom daju dodatni vetar u leđa nacionalnom timu.
Reprezentativac Dragan Kokanović ističe da je ekipa u potpunosti fokusirana i spremna za izazov.
"Spremili smo se, momci su na okupu i posle utakmice sa Slovenijom nosimo pozitivnu energiju. Treba da uđemo sa 100 odsto snage kao i prošli put. Pobeda nam je blizu, ali moramo da ostanemo zajedno i da ovu nedelju odradimo maksimalno. Iskreno, odavno nisam osetio ovoliko energije u timu – svi su na maksimumu, i emotivno i fizički, i verujem da smo spremni da pobedimo u Beču".
Selektor Moris Loug ne krije da Srbija u ovaj meč ulazi sa najvišim ambicijama, ali i uz maksimalan respekt prema rivalu.
"Naša očekivanja su jasna – idemo da pobedimo. Austrija je prva na tabeli i biće veliki izazov. Dobro smo ih analizirali, kvalitetno pomeraju loptu i moraćemo da budemo disciplinovani i organizovani, sa jasnom strukturom u igri. Verujemo u kvalitet našeg tima i ako prenesemo ono što radimo na treninzima, možemo do pobede. Fokus je isključivo na terenu – ne želimo dodatni pritisak, jer igrači već znaju šta treba da rade".
Pozitivnu atmosferu u ekipi potvrđuje i trener Nemanja Babić, koji naglašava značaj dobrog rada tokom pripremne nedelje.
"Okupljanje je bilo izuzetno, odziv igrača je impresivan. Oseća se energija u vazduhu i svi su spremni za subotu. Treniramo naporno, od utorka smo u punom sastavu i imamo osam treninga do utakmice. Verujem da će Beč ‘goreti’. Važno je i to što nema pritiska – radimo u pozitivnoj atmosferi i želimo da tako ostane. U subotu će srca biti vrela, ali glava mora da ostane hladna".
Duel Srbije i Austrije na programu je u subotu 9. maja od 17.00 na stadionu "Sportklub" u Beču i mogao bi da odigra ključnu ulogu u borbi za prvo mesto, a srpski ragbisti najavljuju da na put odlaze po pobedu.