Srpska atletičarka Angelina Topić izjavila je danas da pripreme za letnju sezonu teku po planu i da joj je glavni cilj predstojeće Evropsko prvenstvo u Birmingemu.

"Pripreme teku po planu, trenutni fokus je na izgradnji brzine i snage, a polako se uvodimo i u tehničke treninge. ;Glavni cilj je definitivno Evropsko prvenstvo u Birmingemu. Plan treninga je gotovo identičan kao prethodnih godina, jer ono što provereno daje rezultate nema potrebe menjati", navela je aktuelna vicešampionka sveta u skoku uvis, a preneo Srpski atletski savez (SAS).

Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu

Topić je, uz svoje sunarodnike Aleksandriju Mitrović i Luku Boškovića, završila pripremni period u Izmiru pred početak letnje sezone, koju će srpska skakačica uvis početi 31. maja na mitingu Dijamantske lige u Maroku.

Centralni događaj za srpske atletičare tokom letnje sezone je Evropsko prvenstvo u Birmingemu, koje će biti održano od 10. do 16. avgusta ove godine.

Srpska ;reprezentativka u troskoku Aleksandrija Mitrović, koja će sezonu početi 24. maja na mitingu u grčkoj Aleksandriji, rekla je da je uzbuđena zbog ovogodišnjeg Evropskog prvenstva.

"Daćemo sve od sebe da u Birmingemu budem u najboljoj formi i ostvarim što bolji rezultat i plasman", kazala je Mitrović.

Mitrović je navela da je ;tokom priprema poseban akcenat stavljen na tehničke segmente troskoka.

"Uvek se radi na jačanju i brzini, ali u poslednje vreme dosta pažnje posvećujemo tehnici, posebno trećoj fazi troskoka, koja mi je slabija", izjavila je Mitrović.

Srpski skakač udalj Luka Bošković rekao je zadovoljan pripremama u Izmiru.

"Prvi nastup očekuje me krajem maja ili u junu. Glavni cilj za letnju sezonu mi je da ostanem zdrav", kazao je on.

Beta