Aktuelna svetska vicešampionka u skoku uvis, Angelina Topić, ističe da pripreme protiču po planu i da je akcenat trenutno na fizičkoj pripremi.

„Pripreme teku po planu, trenutni fokus je na izgradnji brzine i snage, a polako se uvodimo i u tehničke treninge“, rekla je Topićeva.

Ona će letnju sezonu otvoriti 31. maja na mitingu Dijamantske lige u Maroku, dok kao glavni cilj izdvaja Evropsko prvenstvo u Birmingemu, koje se održava od 10. do 16. Avgusta ove godine.

„Glavni cilj je definitivno Evropsko prvenstvo u Birmingemu. Plan treninga je gotovo identičan kao prethodnih godina, jer ono što provereno daje rezultate nema potrebe menjati“, dodala je Angelina.

Srpska reprezentativka u troskoku Aleksandrija Mitrović sezonu će započeti 24. maja na mitingu u Aleksandriji u Grčkoj, gde će nastupiti četvrtu godinu zaredom.

„Uzbuđena sam zbog ovogodišnjeg Evropskog prvenstva. Daćemo sve od sebe da u Birmingemu budem u najboljoj formi i ostvarim što bolji rezultat i plasman“, istakla je Mitrovićeva.

Ona dodaje da je tokom priprema poseban akcenat stavljen na tehničke segmente troskoka.

„Uvek se radi na jačanju i brzini, ali u poslednje vreme dosta pažnje posvećujemo tehnici, posebno trećoj fazi troskoka, koja mi je slabija.“

Skakač udalj Luka Bošković takođe je zadovoljan urađenim tokom priprema u Izmiru. „Zadovoljan sam trenutnim tokom priprema, a prvi nastup očekuje me krajem maja ili u junu. Glavni cilj za letnju sezonu mi je da ostanem zdrav“, poručio je Bošković.

Srpske atletičare tokom letnje sezone očekuje veliki broj međunarodnih mitinga, a centralni događaj biće Evropsko prvenstvo u Birmingemu, gde će Srbija ponovo imati značajne adute u borbi za visoke plasmane.