Slušaj vest

Osiječko strelište „Pampas“ će od 8. do 17. maja biti poprište Evropskog prvenstva malokalbarskim oružjem u seniorskoj i juniorskog konkurenciji.

Već prvog dana na vatrenu liniju će izaći skoro svi seniorski reprezentativci Srbije.

1/28 Vidi galeriju Streljaštvo, strelci, strelište, puška, pištolj Foto: Streljački Savez Srbije, SSS, Privatna Arhiva

Raspored šampionata je sličan onom na prošlogodišnjem EP u Šatoruu. Olimpijske discipline u seniorskoj konkurenciji biće održane tokom prva dva dana, a potom slede „čelendž“ takmičenja (Solo i Duet), neolimpijske discipline i juniorska nadmetanja.

U petak će se u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava prvo takmičiti seniori. Srbiju predstavljaju Marko Ivanović, Milenko Sebić i Lazar Kovačević, koji su lane osvojili ekipnu bronzu, a Ivanović je ostvario isti uspeh u pojedinačnom nadmetanju. Učestvovaće i Aleksa Rakonjac, ali van konkurencije za finale.

Aleksandra Havran, Emilija Ponjavić i debitantkinja na seniorskom EP, Anja Knežević će gađati u istoj disciplini za dame.

Sem sedmoro strelaca puškom, u petak startuje i Jovana Todorović, u prvoj fazi kvalifikacija sport pištoljem (precizna paljba), disciplini koja se završava u subotu.

Program prvog dana će trajati skoro 12 časova. Počinje kvalifikacijama sportskim pištoljem u 8.15, a završava se posle 19 časova, finalom dama u trostavu.

U seniorskom delu srpske selekcije je devetoro strelaca, a jedini koji se neće takmičiti već prvog dana je Damir Mikec. On će se 12. maja nadmetati pištoljem slobodnog izbora. Istog dana počinju i juniorska takmičenja.

Za seniorski i juniorski šampionat je prijavljeno ukupno skoro 500 strelaca (njih 491).

Kad je o disciplinama prvog dana reč, broj učesnika u muškoj i ženskoj konkurenciji u trostavu je gotovo identičan. Startovaće 66 muškaraca i 64 dame. U obe kategorije prijavljeno je po 14 ekipa.

Sportskim pištoljem gađaće 49 takmičarki.

S obzirom da se šampionat održava neobično rano, teže je nego obično prognozirati. Evropski strelci iza sebe imaju samo jedno veliko takmičenje MK oružjem ove sezone – Svetski kup u Granadi, održan u aprilu, na kome se nadmetala otprilike polovina učesnika EP, među njima Aleksandra Havran, Lazar Kovačević, Marko Ivanović i Aleksa Rakonjac. Najbolji plasman u trostavu od njih zabeležila je Aleksandra Havran, koja se plasirala u finale i zauzela osmo mesto. Rakonjac je osvojio srebro, ali vazdušnom puškom.

Sastav Srbije za EP u Osijeku

Seniori, puška trostav: Milenko Sebić (Novi Sad 1790), Lazar Kovačević (Jagodina 92), Marko Ivanović („Čika Mata“), Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813, van konkurencije za finale)

Seniorke puška trostav: Aleksandra Havran (Novi Sad 1790), Emilija Ponjavić („Čika Mata“), Anja Knežević (Novi Beograd-Ušće).

Seniorke, sportski pištolj: Jovana Todorović (Novi Beograd-Ušće).

Seniori, pištolj slobodnog izbora: Damir Mikec (Policajac).

Juniorke, puška trostav: Ljiljana Cvetković (Niš 1881), Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“), Sofija Adamović (Jedinstvo), Marija Stanković (Novi Beograd-Ušće), Natalija Pavlović (Jagodina 92)