MOK PREPORUČIO UKIDANJE ZABRANE BELORUSIJI: Ovo je odluka o Rusiji i njenim sportistima
Međunarodni olimpijski komitet (MOK) preporučio je međunarodnim sportskim federacijama i organizatorima takmičenja da ukinu zabranu nastupa sportistima i ekipama iz Belorusije pod nacionalnom zastavom, dok sankcije prema Rusiji ostaju na snazi, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).
Belorusija i Rusija suspendovane su iz olimpijskog pokreta nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, a od 2023. sportistima iz obe zemlje dozvoljeno je da nastupaju samo kao neutralni takmičari.
MOK je saopštio da "učešće sportista u međunarodnim takmičenjima ne bi trebalo da bude ograničeno postupcima njihovih vlada, uključujući umešanost u rat ili sukob".
U obrazloženju odluke navedeno je da su sportisti sa beloruskim pasošem od 2023. godine učestvovali na brojnim međunarodnim takmičenjima, uključujući Letnje olimpijske igre 2024. i Zimske olimpijske igre 2026, bez incidenata.
Odluka dolazi u trenutku kada ovog leta počinju kvalifikacije za Letnje Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.
Sa druge strane, MOK je istakao da zabrana za Rusiju ostaje na snazi zbog nerešenih pitanja u vezi sa dopingom i statusom Ruskog olimpijskog komiteta.
Kako se navodi, za razliku od Rusije, Nacionalni olimpijski komitet Belorusije "poštuje Olimpijsku povelju i nalazi se u dobrom statusu".
Svetska antidoping agencija nedavno je saopštila da je više od 300 sankcija izrečeno ruskim sportistima nakon analize podataka iz moskovske antidoping laboratorije zaplenjenih 2019. godine.
Predsednica MOK-a Kirsti Koventri još u februaru nagovestila je mogućnost povratka Rusije na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028, ali izvršni odbor organizacije sada je ocenio da je potrebno dodatno razjasniti stanje u ruskom antidoping sistemu.
U međuvremenu, Međunarodni paraolimpijski komitet ukinuo je zabranu nastupa sportistima iz Rusije i Belorusije na Zimskim paraolimpijskim igrama, dok je Svetsko plivanje dozvolio sportistima iz dve zemlje da nastupaju pod nacionalnim zastavama.
Predsednik Međunarodne fudbalske federacije Đani Infantino ranije je izjavio da će svetska kuća fudbala razmotriti mogućnost ukidanja suspenzije Rusiji, što je ukrajinski ministar sporta Matvij Bidni ocenio kao "neodgovorno" i "detinjasto".