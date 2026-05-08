Međunarodni olimpijski komitet (MOK) preporučio je međunarodnim sportskim federacijama i organizatorima takmičenja da ukinu zabranu nastupa sportistima i ekipama iz Belorusije pod nacionalnom zastavom, dok sankcije prema Rusiji ostaju na snazi, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Belorusija i Rusija suspendovane su iz olimpijskog pokreta nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, a od 2023. sportistima iz obe zemlje dozvoljeno je da nastupaju samo kao neutralni takmičari.

MOK je saopštio da "učešće sportista u međunarodnim takmičenjima ne bi trebalo da bude ograničeno postupcima njihovih vlada, uključujući umešanost u rat ili sukob".

U obrazloženju odluke navedeno je da su sportisti sa beloruskim pasošem od 2023. godine učestvovali na brojnim međunarodnim takmičenjima, uključujući Letnje olimpijske igre 2024. i Zimske olimpijske igre 2026, bez incidenata.

Odluka dolazi u trenutku kada ovog leta počinju kvalifikacije za Letnje Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.

Sa druge strane, MOK je istakao da zabrana za Rusiju ostaje na snazi zbog nerešenih pitanja u vezi sa dopingom i statusom Ruskog olimpijskog komiteta.

Kako se navodi, za razliku od Rusije, Nacionalni olimpijski komitet Belorusije "poštuje Olimpijsku povelju i nalazi se u dobrom statusu".

Svetska antidoping agencija nedavno je saopštila da je više od 300 sankcija izrečeno ruskim sportistima nakon analize podataka iz moskovske antidoping laboratorije zaplenjenih 2019. godine.

Predsednica MOK-a Kirsti Koventri još u februaru nagovestila je mogućnost povratka Rusije na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028, ali izvršni odbor organizacije sada je ocenio da je potrebno dodatno razjasniti stanje u ruskom antidoping sistemu.

U međuvremenu, Međunarodni paraolimpijski komitet ukinuo je zabranu nastupa sportistima iz Rusije i Belorusije na Zimskim paraolimpijskim igrama, dok je Svetsko plivanje dozvolio sportistima iz dve zemlje da nastupaju pod nacionalnim zastavama.