Srpski biciklista Dušan Rajović pobednik je današnje druge etape međunarodne biciklističke trke "Tour of Hellas".

Rajović, koji je član italijanske ekipe "Solution Tech Nippo Rally", pobedio je u sprintu etapu od Karpenisija do Larise u dužini od 157 kilometara, u vremenu od tri sata, 36 minuta i 15 sekundi, preneo je Biciklistički savez Srbije.

Drugo mesto je zauzeo domaći takmičar Nikiforos Arvanitu, dok je treći kroz cilj prošao Kristian Belohvoščiks iz Danske.

Rajović je drugi u generalnom plasmanu trke sa dve sekunde zaostatka za vodećim Belgijancem Matisom Avodtsom.

