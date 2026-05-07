TUR OF HELAS: Rajović pobednik druge etape biciklističke trke kroz Grčku
Srpski biciklista Dušan Rajović pobednik je današnje druge etape međunarodne biciklističke trke "Tour of Hellas".
Rajović, koji je član italijanske ekipe "Solution Tech Nippo Rally", pobedio je u sprintu etapu od Karpenisija do Larise u dužini od 157 kilometara, u vremenu od tri sata, 36 minuta i 15 sekundi, preneo je Biciklistički savez Srbije.
Drugo mesto je zauzeo domaći takmičar Nikiforos Arvanitu, dok je treći kroz cilj prošao Kristian Belohvoščiks iz Danske.
Rajović je drugi u generalnom plasmanu trke sa dve sekunde zaostatka za vodećim Belgijancem Matisom Avodtsom.
