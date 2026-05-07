Kao bomba je odjeknula vest da 11 vaterpolo reprezentativaca više neće da igra za reprezentaciju dok god je Slobodan Soro na čelu saveza.

Slobodan Soro Foto: Saša Pavlić, Nemanja Pančić

U pitanju su kapiten Nikola Jakšić, zajedno sa Filipovićem, Mandićem, braćom Rašović, Ranđelovićem, Lazićem, Drašovićem, Vicom, Dedovićem i mlađim Jakšićem koji su to potvrdili u otvorenom pismu javnosti.

Svemu je prethodila ostavka trofejnog selektora Uroša Stevanovića zbog nesuglasica sa novim predsednikom Vaterpolo saveza Srbije.

Povodom cele situacije oglasio se i sam Slobodan Soro.

"Za sada neću komentarisati", kratko je rekao Soro za "Telegraf".

