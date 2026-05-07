Prava bura se trenutno dešava u srpskom vaterpolu, čak jedanaestorica reprezentativaca odlučila su da podvuku crtu.
HAOS
OGLASIO SE SLOBODAN SORO: Evo šta je poručio posle najave vaterpolista da će bojkotovati reprezentaciju...
Kao bomba je odjeknula vest da 11 vaterpolo reprezentativaca više neće da igra za reprezentaciju dok god je Slobodan Soro na čelu saveza.
Slobodan Soro
U pitanju su kapiten Nikola Jakšić, zajedno sa Filipovićem, Mandićem, braćom Rašović, Ranđelovićem, Lazićem, Drašovićem, Vicom, Dedovićem i mlađim Jakšićem koji su to potvrdili u otvorenom pismu javnosti.
Svemu je prethodila ostavka trofejnog selektora Uroša Stevanovića zbog nesuglasica sa novim predsednikom Vaterpolo saveza Srbije.
Povodom cele situacije oglasio se i sam Slobodan Soro.
"Za sada neću komentarisati", kratko je rekao Soro za "Telegraf".
