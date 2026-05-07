Rukometaši Partizana savladali su ekipu Dubočice 54 u revanšu polufinala plej-ofa – 37:22 (19:9).

Odigrali su crno-beli baš onako kako je trener Đorđe Ćirković priželjkivao u najavi – uz ozbiljan pristup, borbenost i požrtvovanost uprkos dvocifrenoj razlici na semaforu.

Za razliku od prethodnog susreta (pobeda Partizana 18:24), u kome su briljirali golmani oba tima, večeras su crno-beli bili napadački efikasniji, pa je tandem na golu Leskovčana zabeležio pet odbrana, a Trnavac i Zorić devet.

Aktuelni šampion države titulu će braniti protiv boljeg iz dvomeča Vojvodine i Dinama, a s obzirom na visoku prednost Novosađana iz prve utakmice, gotovo je izvesno da ćemo gledati reprizu prošlogodišnjeg finala ARKUS lige.

Crno-beli su pitanje pobednika rešili već u prvom poluvremenu. Gosti su se držali do desetog minuta, kada je na semaforu pisalo 7:5, a onda je usledila serija Partizana, praćena bravurama Trnavca na golu. Do dvocifrene prednosti izabranici Đorđa Ćirkovića došli su posle tajm-auta, uz dva cepelina koje je u mrežu sproveo Popović – 16:6. Stanković je bio bez greške u prvoj deonici (6/6), a Zečević je dodao četiri pogotka.

Nisu aktuelni šampioni spustili ritam ni u drugom poluvremenu. Požrtvovanost za svaku loptu i broj tehničkih grešaka potvrđuju ozbiljan pristup – crno-beli su napravili pet, a gosti čak 17. Rano vođstvo i potvrda plasmana u finale stvorili su priliku da Šotić i Anđelković odmore na klupi, kao i da Mićić dobije minimalnu minutažu. Zorić je u nastavku zamenio Trnavca na golu i doprineo da prednost bude još veća. Sa dva vezana pogotka Nikolić je doneo Partizanu maksimalnih plus 15, koje je crno-beli tim sačuvao do kraja.

Za igrača utakmice proglašen je Strahinja Stanković, koji je bio precizan devet puta iz deset pokušaja (tri iz sedmerca). Pratio ga je Sergej Ivanov sa sedam golova, dok je Dubočicu 54 predvodio Goran Ristović, šestostruki strelac.

Na konferenciji za medije prisutnima su se obratili trener Đorđe Ćirković i Aljoša Damjanović.

– Korak smo bliže cilju za koji se radi cele godine. Možda će ljudi reći da smo do pobede u drugoj utakmici došli relativno lako, ali stvarno imamo veliko poštovanje prema ekipi Dubočice. Oni su ove godine na jako visokom nivou, zasluženo su u polufinalu. Mi smo pokušali da stisnemo odbranu, da igramo čvršće nego u Leskovcu, što je i dalo rezultata. Gostima želim puno sreće, a nama da dobro odmorimo i posvetimo se finalnim utakmicama – izjavio je srednji bek Partizana.

Trener Đorđe Ćirković i te kako je imao razloga da bude zadovoljan.

– Čestitam kolegi Saši Pejčiću još jednom na istorijskom uspehu. Mislim da je Dubočica ostvarenjem cilja došla do nekog samozadovoljstva koje je uticalo na igru u polufinalu. Što se nas tiče, tražili smo ozbiljnost, koncentraciju i fokus. Sve su to momci uradili. Već od 15. minuta nismo gledali semafor, već je bilo važno da svi igrači posle ovog meča odu kući zadovoljni svojim učinkom i trenutnom formom. Ovo je bio poslednji meč pred finalnu seriju, a sledi duga pauza. Od 22. maja nas očekuju odlučujuće utakmice, nijanse će odlučivati, možda i prednost domaćeg terena, ali o tom, potom. Danas smo pokazali maksimalan pristup od prvog do poslednjeg minuta. Iako smo imali veliku prednost, igrači su se bacali za loptu, a sve to govori o želji i pristupu. Svaka im čast za to. Nastavljamo put ka tome da ovo bude najuspešnija sezona u istoriji kluba.