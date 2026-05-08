Jučerašnja vest o tome da je čak jedanaest reprezentativaca odlučilo da napusti nacionalni tim potpuno je šokirala javnost i izazvala pravi potres u srpskom vaterpolu.

Kapiten Nikola Jakšić, zajedno sa Filipovićem, Mandićem, braćom Rašović, Ranđelovićem, Lazićem, Drašovićem, Vicom, Dedovićem i mlađim Jakšićem, više neće igrati za nacionalni tim dok god je Slobodan Soro na čelu saveza.

Glavni razlog za ovakav potez "zlatnih Delfina" bila je neopoziva ostavka selektora Uroša Stevanovića.

Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026

On se na taj korak odlučio zbog stavova i izjava novog predsednika VSS, Slobodana Sora, a naročito njegovom tvrdnjom da selektor ne može istovremeno da vodi i klub i reprezentaciju.

Ipak, nisu se svi vaterpolisti povukli, četvorica reprezentativaca koji su nastupali na Evropskom prvenstvu u Beogradu odbila su da potpišu zajedničko saopštenje, a reč je o Milanu Glušcu, Milošu Ćuku, Vasiliju Martinoviću i Nikoli Lukiću.

