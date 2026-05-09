Turska je specifična zemlja u svakom smislu. Posebno kada je u pitanju sport, gde su zvezde pod stalnom prismotrom medija i brojnih paparaca.

Zehra Guneš, jedna od najlepših odbojkašica na svetu, ujedni i kapiten ekipe Vakifbank, govorila je o pozitivnim, ali i negativnim stranama sporta u Turskoj.

Zehra Guneš slavi trijumf Vakifbanka u Ligi šampiona

Neograničena mašta

Zehra Guneš godinama je zaštitino lice odbojkaške reprezentacije Turske. Ove sezone osvojila je triplu krunu sa Vakifbankom, zajedno sa Srpkinjama Tijanom Bošković, Katarinom Dangubić i Aleksandrom Jegdić.

- Verili su me, udali, razveli i svašta nešto. Ljudi stvarno imaju neograničenu maštu i ne znaju gde treba da stanu - rekla je Zehra Guneš gostujući u emisiji kod voditelja Tahsin Kučuka, jednoj od najpopularnijih u Turskoj.

Ne dirajte mi porodicu

Nastavila je lepa Turkinja da govori o negativnoj strani medija u njenoj zemlji.

- Mogu da pričaju i pišu šta god žele o meni, ali kada se radi o mojoj porodici, ne znam koliko mogu da se kontrolišem. Bilo je mnogo puta kada sam se suzdržala. Znala sam da moram. Na primer, moj otac se mnogo iznervira. Trebalo mi je dugo da ga naviknem na sve to. Ali kada tema dođe do moje porodice, to je za mene potpuno druga stvar.

Bilo je tu stvari koje su posebno pogodile Zehru Guneš, a tiču se njenog privatnog života.

- Pričali su čak i - "Tvoja majka nosi hidžab, kako ti onda igraš odbojku?" Čak su i to komentarisali. Moja majka inače ne voli takvu pažnju. Postoji jedna moja fotografija nakon osvajanja pehara – mama, tata i ja. Posle toga je nastao haos. Sve što pričaju o meni samoj mogu da podnesem.

Da sam muškarac...

Govorila je Zehra otvoreno, bez garda.

- Hvala Bogu, pa do sada nemam dete. Da sam muškarac, verovatno bi mi već izmislili neko vanbračno dete. To samo ne mogu da napišu jer sam žena. Zato me ta mašta i nivo do kog su ljudi stigli pomalo nasmeju. Ali, mislim da ljudi više moraju da znaju gde je granica, naročito kada je moja porodica u pitanju - završila je lepa Turkinja.

Zehra Guneš rođena je 7. jula 1999. godine u Kartalu, pregrađu Istanbula. Igra na poziciji srednjeg blokera, a zahvaljujući visini od 197 cm i neverovatnom odrazu, jedna je od najboljih na toj poziciji u svetu. Kada je imala 12 godina počela je da igra odbojku u Vakifbanku, ekipi sa kojoj je osvojila sve trofeje koji postoje u ženskoj klupskoj odbojci.

Zehra Guneš i njen dečko Eren Dišli

Prati je 4 miliona ljudi, u vezi sa poznatim biznismenom

Zehra je prava zvezda van terena. Na Instagramu je prati preko 4.000.000 ljudi, što je svrstava među najpopularnije odbojkašice na planeti. Zbog svog izgleda i visine, često radi kao model za prestižne turske i svetske modne brendove. Često je proglašavana za jednu od najuticajnijih žena u Turskoj, jer inspiriše hiljade devojčica da se bave sportom.

Dugo je bila u vezi sa turskim biznismenom Erenom Dišlijem. Viđani su na javnim događajima, a mediji su čak spekulisali o veridbi, ali... Zehra voli putovanja, modu i velika je ljubiteljka životinja. Često ističe da joj je porodica najveća podrška.

Zehra Guneš i Tijana Bošković slave poen za Vakifbank

Ceni i poštuje srpsku odbojku

Procenjuje se da njena godišnja plata, uključujući sponzorske ugovore, premašuje 2.000.000 dolara, što je u vrhu ženske odbojke. Veoma poštuje srpsku odbojku i često je isticala da su dueli sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković najteži, ali i najdraži jer izvlače najbolje iz nje.

Zanimljivo je da Zehra Guneš, barem kako pišu turski mediji, ima poseban tim ljudi koji brine o njenom brendu, slično kao što to rade fudbalske zvezde poput Kristijana Ronalda, ili Lionela Mesija.