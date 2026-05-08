Direktan povod bio je stav predsednika VSS-a Slobodana Sora, koji je javno insistirao na tome da selektor ne sme paralelno da radi u klubu. Stevanović je to doživeo kao odsustvo podrške i pritisak, zbog čega je odmah napustio klupu.

Ovakav rasplet razbesneo je vaterpoliste, koji su pružili podršku dosadašnjem treneru i poručili da neće nastupati za nacionalni tim sve dok je Soro na čelu saveza.

Nacionalni tim su odlučili da napuste kapiten Nikola Jakšić, kao i Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić i Viktor Rašović.

Slobodan Soro je branio boje Brazila

Iako nastupi sportista za države u kojima nisu rođeni često izazivaju debate, primer Slobodana Sora je specifičan. Njegov odlazak pod kapicu Brazila nije bio čin odbijanja Srbije, već posledica činjenice da u našem nacionalnom timu za njega više nije bilo mesta.

Soro je godinama bio jedan od stubova "Delfina" i svetska golmanska elita, a sa Srbijom je nanizao čak 11 zlatnih medalja, pokorivši i Evropu i svet.

Ipak, vremenom je postao višak. Prvo ga je sa spiska izostavio Dejan Udovičić, a takva situacija se nastavila i kasnije, kada je reprezentaciju preuzeo Dejan Savić, čime su mu vrata srpskog tima ostala definitivno zatvorena.

- Nisam se ja odrekao Srbije. To nikad ne bih mogao da uradim. Ali nisam bio u planovima bivšeg selektora Udovičića, kao ni njegovog naslednika. Nedavno sam razgovarao sa Savićem i kada mi je saopštio da ne računa na mene odlučio sam se za Brazil - rekao je Slobodan Soro 2014. godine.

U tom razdoblju Soro je već bio u kontaktu sa Brazilcima, pošto je tokom pauze u domaćem šampionatu 2013. godine kratko nastupao za Fluminense. Kako je Brazilu u to vreme bio neophodan kvalitetan golman za predstojeće Olimpijske igre u Riju, iskusni čuvar mreže koji više nije bio u planovima Srbije nametnuo se kao savršeno rešenje za njihovu reprezentaciju.

- Partizan mi je dugovao novac. Imao sam ponude dva italijanska kluba, koje su za mene bile neprihvatljive. Nisam želeo da završim karijeru, jer se fizički odlično osećam i smatram da mogu još da branim na vrhunskom nivou. Želeo sam da ostanem u Partizanu, ali me je život odveo u Brazil - jasan je bio Soro.

Srbija je 2016. godine u kineskom Huejdžou savladala Brazil na startu grupne faze Svetske lige pod komandom Dejana Savića. Na golu protivnika stajao je upravo Slobodan Soro, kojeg su nakon meča savladale emocije, što je ostavilo utisak da je u tom trenutku, uprkos solidnim partijama, počeo da preispituje da li je odlazak u Brazil bio pravi potez.

- Sada sam ponovo video kakva je Srbija ekipa. Znam da je moje vreme prošlo, ali mi je prvi put žao što nisam sa njima - kazao je proslavljeni as 2016. godine.