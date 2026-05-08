Igrači KMF Loznica Grad u svoje vitrine dodali su još jedan pehar pošto su u četvrtak uveče, u trećoj utakmici plej-ofa u Smederevu, savladali istoimenu ekipu sa 8:5 i odbranili titulu šampiona Srbije u futsalu. Do trijumfa su stigli više nego ubedljivo, bez ijednog izgubljenog boda tokom prvenstva i plej-ofa, a ovo im je četvrta šampionska titula i treća dupla kruna, čime su potvrdili da im u našoj zemlji, kada je reč o futsalu, nema premca.

Loznica je posle teško izvojevane pobede od 1:0 u SC „Lagator“ u prvoj utakmici, u drugom meču kao domaćin bila ubedljivija i slavila sa 6:2, da bi u trećoj, koja se igrala na tri dobijene, u vatrometu golova ponovo bila bolja i zasluženo se iz Smedereva vratila sa šampionskom krunom. Strelci za zeleno-bele bili su Brazilci Juri (3), Igor (2) i Žanio, koji je kao i Marko Avramović jednom bio precizan, dok je jedan gol za pobednika postignut autogolom igrača Smedereva.

Prošlog meseca KMF Loznica je treći put uzastopno osvojila Kup Srbije, a ukupno četvrti, pošto je u ovom takmičenju bila najbolja i u sezoni 2021/22. Sada je odbranila i titulu prvaka Srbije u futsalu i ukupno treći put osvojila duplu krunu, što je prethodno učinila u sezoni 2021/22, kao i prošle godine. KMF Loznica pokazala je ko je majstor futsala, a predstoji joj da ponovo na evropskoj sceni brani boje Srbije u Ligi šampiona.

Uz ocenu da je „večeras ispisana istorija lozničkog sporta“, odmah posle pobede čestitku je uputila gradonačelnica Dragana Lukić, koja je navela da ono što su ostvarili „prevazilazi sportski uspeh“.

– Postali ste prvi tim koji je sezonu završio bez poraza, uključujući i plej-of, čime ste ostvarili podvig kakav do sada nije zabeležen u domaćem futsalu – poručila je ona, uz ocenu da su „tim koji je postao simbol vere i pobedničkog duha“.

Inače, zeleno-beli Žanio dobio je nagradu za najboljeg strelca lige sa 24 gola postignuta u ligaškom delu takmičenja, a uz to je tri puta bio precizan u plej-ofu i jednom u Kupu Srbije. Loznica ima i najboljeg golmana Prve lige, kapitena Jakova Vulića, kome je predat šampionski pehar, a on ga je odmah uručio Dragiši Komarčeviću da ga podigne i označi početak slavlja.

