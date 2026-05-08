Udarna pesnica reprezentacije Srbije Almir Memić u razgovoru za “Boks-fokus” preneo je delić radne atmosfere u kampu pod svodovima Sportskog centra “Lagator” u Loznici.

Kakvi su utisci posle svih ovih dana provedenih u kampu?

“Mislim da su nam ovo jedne od najboljih priprema što smo imali i da su baš pun pogodak. Doveli su nam na jednom mestu neke od najboljih bokserskih selekcija: Kubanace, Mađare, Turake, Ukrajinace, Korejce, tako da baš imamo sve uslove da vežbamo sa različitim bokserima, od kubanskog stila, do ukrajinskog. Svi su učesnici kampa nekako različiti. Turci su fizički dosta snažniji. Možemo sa svima da se upoređujemo i da gradimo naš stil. Da jednostavno ne moramo da boksujemo, kao što recimo, boksuju Rusi ili većina drugih reprezentacija, nego da se borimo kako nam najviše odgovara. Ne prilagođavamo se drugima, već želimo da se oni prilagođavaju nama”, prokomentarisao je Memić.

U sparingu sa prvakom Kube potpuno si kontrolisao odnos snaga u ringu, odlično si vodio borbu i praktično je Kubanac morao tebi da se prilagođava?

“Sparing ne radimo sto odsto između nas, to bude na nekih sedamdeset, osamdeset odsto. A kad dođu druge reprezentacije od kojih želimo da budemo bolji, trudimo se, dajemo sto odsto sebe u tom sparingu. Jednostavno, tada to mnogo kvalitetnije izgleda. Primeti se ta želja za nekim većim dostignućem. Dajemo sto odsto sebe da bi dostigli što veći nivo i da bi se što bolje pripremili za predstojeća takmičenja”.

Boksovaćeš u srednjoj kategoriji (do 75 kg) na “Beogradskom pobedniku”, ali definitivno kad je reč o olimpijskom boksu, tvoji planovi su vezani za Los Anđeles, a to znači da bi morao da pređeš u polutešku kategoriju (do 80 kg), koja je olimpijska, za razliku od srednje kategorije?

“Pričao sam sa selektorom Piperskim o tom. Nizak sam za polutešku, ali, mogu da se prilagodim. Mislim, nizak sam i za kategoriju do sedamdesetpet kilograma, ali, izvlačim to sa svojom upornošću i skraćivanjem distance u ringu. Trebalo bi da vidimo i da li će Rastko Simić da boksuje u kruzer (do 85 kg) ili poluteškoj kategorij. U kategoriji do osamdeset kilograma bi se podudarali, tako da će selektor (Milan) Piperski odlučiti ko će od nas u kojoj kategoriji da boksuje”.

Bio si treći u Mađarskoj, na jednom vrlo jakom turniru u Debrecinu, a ubrzo posle toga si imao i meč u profi ringu u Boru, gde si pobedio iskusnog rivala iz Gruzije. U kratkom periodu si imao mečeve u olimpijskom i u profi boksu. Koliko ti je to bilo opterećenje i kakvi su ti planovi vezano za profi ring?

“Učešćem na turniru u Mađarskoj sam se pripremao za profi meč u Boru. Mislim da u Debrecinu nisam zaslužio samo bronzanu medalju, već mnogo više…eto, desila se povreda u četvrtfinalnom meču. Pobedio sam, ali, sudarili smo se glavama, pukla mi je arkada. Lekar mi je rekao da mi je bolje da ne boksujem sledeći meč, da ne bih pogoršao povredu arkade. Imao sam samo devet dana da mi zaraste arkada, tako da sam uz dogovor sa selektorom, prekinuo učešće na turniru. Nisam izgubio, već nisam mogao da boksujem zbog povrede. Ali, mislim da ću na sledećem turniru, eto taman na “Beogradskom pobedniku” da se revanširam Mađaru i da osvojim zlatnu medalju. Mislim da će “Pobednik” da bude jači turnir nego što je bio u Mađarskoj”, zakljućio je srpski “Majk Tajson”, uzdanica reprezentacije u srednjoj kategoriji.

POŠTOVANJE ZA TAJSONA I PUZOVIĆA

Ko ti je od starih šampiona, legendi boksa, na neki način uzor i ko ti se najviše dopadao u bokserskom smislu, konkretno njegov stil, i da li si nekog kopirao?

“Moj omiljeni bokser je Majk Tajson. Volim taj njegov agresivni stil borbe i rado tu taktiku primenjumem u ringu. Kad sam počeo ozbiljno da boksujem, upoznao sam se sa Mirkom Puzovićem. On je ta moja bokserska legenda sa naših prostora. Gledao je dosta mojih mečeva i pratio me. Uvek mi je posle meča čestitao i bodrio me. To mi uvek mnogo znači”.