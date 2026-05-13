Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Deo juniorske reprezentacije Srbije je uoči starta na Evropskom prvenstvu u Osijeku posetio obližnje mesto Dalj i rodnu kuću Milutina Milankovića.

Kuću našeg čuvenog naučnika koji je ostavio traga u više prirodnih nauka, pre svega astronomiji, obišle su reprezentativke pištoljem, Nađa Martinović, Kristina Pejović i Marta Novović, zajedno sa šefom stručnog štaba Jasnom Šekarić i trenerom Stefanom Višekrunom.

1/4 Vidi galeriju Dom Milutina Milankovića u Dalju Foto: SSS

Posetu je organizovalo Udruženje Srba u Osijeku, a članove naše selekcije u Dalju je dočekao Vladimir Horvat, zamenik župana Osiječko-baranjske županije. Jovana Ilišević, iz Turističke organizacije, je goste provela kroz kuću i govorila o životu i radu Milutina Milankovića.

Inače, kuća uglednog profesora i akademika je obnovljena zajedničkim sredstvima Republike Srbije i Republike Hrvatske.

Srpske reprezentativke i članovi stručnog štaba su obišli i srpsku pravoslavnu Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Osijeku, gde im je domaćin bio protojerej stavofor Aleksandar Đuranović.

Iz Udruženja Srba poručuju da im je bilo izuzetno zadovoljstvo da se druže sa srpskom ekipom, predvođenom njihovom nekadašnjom sugrađankom, Jasnom Šekarić, koja je put ka svetskom streljačkom vrhu započela iz Osijeka.

Jasna Šekarić, kao i ostali članovi ekipe, ističu da su naišli na veliko gostoprimstvo domaćina i da je program posete bio izuzetno zanimljiv.

Članice srpskog tima pištoljem će u sredu i četvrtak odraditi poslednje treninge pred start takmičenja u njihovim disciplinama 15. maja.