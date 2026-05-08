Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Rade Pavlović, dugogodišnji trener i sportski radnik, preminuo je u 71. godini.

Pavlović je veliki deo života posvetio radu sa sportistima.

Radio je u mnogim sportovima, ostavio je neizbrisiv trag u košarci, gde je jedno vreme radio u reprezentaciji, Partizan, Crvenoj zvezdi i ŽKK Voždovcu.

Takođe je ostavio neizbrisiv trag u Atletskom klubu Partizan, koji se oprostio od njega.

"Zauvek ćemo pamtiti Radeta Pavlovića – vrhunskog trenera i sportskog radnika koji je ceo svoj život posvetio sportu i sportistima.

Kroz decenije rada u Partizanu i brojnim klubovima širom regiona i Evrope, ostavio je neizbrisiv trag i generacije sportista koje su zahvaljujući njemu postajale jače, spremnije i bolje.

Komemoracija će biti održana u subotu 9. maja na Stadionu Partizan u 10 časova u klubu sportista.

Sahrana će biti u nedelju 10. maja na groblju u mestu Krnule, opština Vladimirci.