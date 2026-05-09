Pripremni bokserski kamp u Loznici, uoči jednog od najznačajnijih međunarodnih turnira Beogradski pobednik, koji će biti održan u Obrenovac od 12. do 18. maja 2026. godine, okupio je više od 100 boksera i bokserki iz čak šest država.

Prestižno takmičenje, 63. po redu, koje važi za jedan od najznačajnijih turnira u Evropi i šire, od velikog je značaja za sve reprezentativce svih zemlja učesnica kojih će ove godine biti preko 22 uz prisustvo preko 300 takmičara i članova delegacija svih selekcija. „Beogradski pobednik“ decenijama okuplja mlade talente, ali i iskusne borce koji žele da se dokažu na međunarodnoj sceni, a na pripremama u regionalnom bokserskom trening centru u gradu na Drini učestvuje ukupno šest reprezentacija: Srbija, Kuba, Turska, Ukrajina, Južna Koreja i Mađarska.

Foto: BSS

Pripremni kamp je ušao u završnu fazu. U kvalitet i spremnost bokserki i boksera, kao i sjajnu atmosferu i druženje reprezentativaca sa svih strana meridijana uverili su se na današnjem treningu najviši zvaničnici sporta Republike Srbije ministar sporta Zoran Gajić i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, u prisustvu predsednika Bokserskog saveza Srbije Nenada Borovčanina, predsednika Nadzornog odbora BSS i člana IO OKS Adnana Bajramovića, kao i visoke bokserske delegacije Republike Srpske na čelu sa direktorom BK “Slavija” Daliborom Petkovićem.

Trening-bokserski kampovi ovog tipa često prevazilaze okvire same fizičke pripreme. Kampovi su mesto gde se ruše barijere. Kada bokseri iz različitih zemalja dele ring, uče jedni od drugih, razmenjuju tehnike i stilove. Intenzivni treninzi, zajednički obroci i slobodno vreme van ringa grade čvrste, često i doživotne veze između sportista koji bi inače bili samo rivali. Sportisti postaju ambasadori svojih zemalja, gradeći mostove razumevanja i poštovanja, što doprinosi smanjenju tenzija i jačanju međudržavnih odnosa.