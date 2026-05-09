Slušaj vest

Ragbi reprezentacija Srbije objavila je sastav za predstojeći duel protiv Austrije u okviru Evropske ragbi konferencije, koji će biti odigran 9. maja na "Sport-klub" stadionu u Beču sa početkom od 17.00 časova.

Selektorski tim odredio je 23 igrača koji će predstavljati Srbiju u jednom od najvažnijih mečeva nacionalnog tima u poslednjem periodu.

Stručni štab ističe da ekipa u Beč putuje nakon kvalitetno odrađenih priprema, sa jasnim ciljem da se Srbija prikaže u najboljem svetlu i dođe do pozitivnog rezultata.

U startnoj postavi Srbije nalaze se:

Igor Marinković Istok Totić Danijel Stojanović Relja Pećanac Ivan Boroćino Arči Radovanović Uroš Pucar Milan Marinković Janko Zemun Milinković Igor Gajić Milan Vesković Marko Gvozdenović Predrag Keglić Antoan Jovović Igor Dejanović

Mesto među finišerima zauzeli su:

16. Petar Arnautović

17. Dušan Jovanović

18. Lazar Jelisavčić

19. Kiprijan Ćorić

20. Vuk Simić

21. Dragan Kokanović

22. Aleksandar Đorđević

23. Vladimir Đukić

Stručni štab reprezentacije Srbije čine: Moris Loug, Aleksandar Nedeljković, Nemanja Babić, Enes Isaki, Aleksandar Mihajlović i Stevan Ilijašević.

Trener u stručnom štabu reprezentacije Srbije Aleksandar Nedeljković poručio je da ekipa spremno dočekuje važan duel u Beču.

„Ima malo one pozitivne treme, ali smo skoro skroz spremni“, rekao je Nedeljković.

Reprezentativac Srbije Milan Marinković istakao je da u ekipi vlada odlična atmosfera i veliko samopouzdanje pred meč sa Austrijom.

„Svesni smo značaja utakmice i znamo šta nas očekuje, ali verujemo u ovaj tim i u rad koji smo uložili tokom priprema. Spremni smo da ostavimo poslednji atom snage za Srbiju“, poručio je Marinković.

Utakmica će biti uživo prenošena ovde.

Reprezentacija Srbije u Beč je otišla sa velikim motivom i željom da nastavi dobar rad i napredak na međunarodnoj sceni, u duelu koji nosi veliki značaj u okviru Evropske ragbi konferencije.

Reprezentacija Srbije će u Beču prvi put nastupiti i u novom setu dresova, koji su u prethodnim danima predstavljeni javnosti.

Novi dizajn dresa inspirisan je srpskom tradicijom i nacionalnim identitetom, uz prepoznatljive motive pirotskog ćilima i simbol šljive kao deo vizuelnog identiteta Ragbi saveza Srbije.

1/4 Vidi galeriju Novi dres ragbi reprezentacije Srbije Foto: Ragbi Savez Srbije

Beli dres, sa etno detaljima i modernim sportskim linijama, predstavlja spoj tradicije i savremenog pristupa, što je izazvalo veliki broj pozitivnih reakcija ljubitelja ragbija i sportske javnosti.

Bonus video: