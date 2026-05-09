SRBIJA ĆE OD SADA IGRATI U NOVIM DRESOVIMA! Srpska tradicija, nacionalni identitet i etno detalji! Evo kada i gde je premijera
Ragbi reprezentacija Srbije objavila je sastav za predstojeći duel protiv Austrije u okviru Evropske ragbi konferencije, koji će biti odigran 9. maja na "Sport-klub" stadionu u Beču sa početkom od 17.00 časova.
Selektorski tim odredio je 23 igrača koji će predstavljati Srbiju u jednom od najvažnijih mečeva nacionalnog tima u poslednjem periodu.
Stručni štab ističe da ekipa u Beč putuje nakon kvalitetno odrađenih priprema, sa jasnim ciljem da se Srbija prikaže u najboljem svetlu i dođe do pozitivnog rezultata.
U startnoj postavi Srbije nalaze se:
- Igor Marinković
- Istok Totić
- Danijel Stojanović
- Relja Pećanac
- Ivan Boroćino
- Arči Radovanović
- Uroš Pucar
- Milan Marinković
- Janko Zemun Milinković
- Igor Gajić
- Milan Vesković
- Marko Gvozdenović
- Predrag Keglić
- Antoan Jovović
- Igor Dejanović
Mesto među finišerima zauzeli su:
16. Petar Arnautović
17. Dušan Jovanović
18. Lazar Jelisavčić
19. Kiprijan Ćorić
20. Vuk Simić
21. Dragan Kokanović
22. Aleksandar Đorđević
23. Vladimir Đukić
Stručni štab reprezentacije Srbije čine: Moris Loug, Aleksandar Nedeljković, Nemanja Babić, Enes Isaki, Aleksandar Mihajlović i Stevan Ilijašević.
Trener u stručnom štabu reprezentacije Srbije Aleksandar Nedeljković poručio je da ekipa spremno dočekuje važan duel u Beču.
„Ima malo one pozitivne treme, ali smo skoro skroz spremni“, rekao je Nedeljković.
Reprezentativac Srbije Milan Marinković istakao je da u ekipi vlada odlična atmosfera i veliko samopouzdanje pred meč sa Austrijom.
„Svesni smo značaja utakmice i znamo šta nas očekuje, ali verujemo u ovaj tim i u rad koji smo uložili tokom priprema. Spremni smo da ostavimo poslednji atom snage za Srbiju“, poručio je Marinković.
Utakmica će biti uživo prenošena ovde.
Reprezentacija Srbije u Beč je otišla sa velikim motivom i željom da nastavi dobar rad i napredak na međunarodnoj sceni, u duelu koji nosi veliki značaj u okviru Evropske ragbi konferencije.
Reprezentacija Srbije će u Beču prvi put nastupiti i u novom setu dresova, koji su u prethodnim danima predstavljeni javnosti.
Novi dizajn dresa inspirisan je srpskom tradicijom i nacionalnim identitetom, uz prepoznatljive motive pirotskog ćilima i simbol šljive kao deo vizuelnog identiteta Ragbi saveza Srbije.
Beli dres, sa etno detaljima i modernim sportskim linijama, predstavlja spoj tradicije i savremenog pristupa, što je izazvalo veliki broj pozitivnih reakcija ljubitelja ragbija i sportske javnosti.
