Ruski prvak u višeboju Dmitrij Isajev ubijen je u Kalugi, a prema prvim informacijama, za zločin se sumnjiči bivši momak njegove partnerke. Zbog moguće umešanosti u ubistvo privedena su dvojica muškaraca.

Tužnu vest potvrdio je sportski klub "Logovo zverja", gde je Isajev radio kao trener.

– Veoma nam je teško da govorimo o ovome... Dmitrij Isajev, naš trener, sportista i prijatelj, izgubio je život tokom prethodne noći. U ime celog kluba izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima – navedeno je u saopštenju.

Prema navodima ruskih Telegram kanala, Isajev je usmrćen hicima iz lovačke puške. Kako se sumnja, osumnjičeni je bio ljubomoran nakon raskida sa devojkom i duže vreme je pratio sportistu. Nekoliko dana pre tragedije, Dmitrij je prijateljima pominjao sukob sa dvojicom muškaraca, među kojima je bio i bivši partner njegove devojke.

Portal "Maš na sporte" prenosi da je osumnjičeni takođe bio profesionalni sportista. Navodno je kobne večeri došao ispred zgrade u kojoj je Isajev živeo, gde je nakon susreta otvorio vatru na njega, a potom pokušao da pobegne ka Moskvi. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila.

Isajev je odmah prebačen u bolnicu, gde su lekari skoro sat vremena pokušavali da mu spasu život, ali je oko sedam časova ujutru preminuo od zadobijenih povreda. Tužilaštvo u Kalugi saopštilo je da je 35-godišnji sportista tokom sukoba pogođen najmanje dva puta.

Ruski mediji navode da je protiv osumnjičenih pokrenuta istraga za ubistvo, dok porodica i prijatelji za sada ne žele javno da komentarišu tragediju. Oni koji su poznavali Dmitrija opisuju ga kao vedru i prijateljski nastrojenu osobu.

