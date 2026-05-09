Veliki potres prethodnih dana uzdrmao je srpski vaterpolo, a sada je usledio još jedan bolan udarac.

VK Radnički Kragujevac nisu uspeli da se plasiraju u finale Evrokupa, pošto su u revanš susretu polufinala poraženi od Marseja rezultatom 16:11.

Boris Vapenski, VK Radnički Kragujevac

Ekipa iz Kragujevca doputovala je u Francusku sa zalihom iz prvog meča, u kojem je slavila sa 17:14, i dugo je delovalo da će uspeti da odbrani prednost. Ipak, krajem treće četvrtine i početkom poslednje deonice usledio je potpuni pad igre, što je domaći tim iskoristio da preokrene situaciju i obezbedi mesto u finalu.

Tokom uvodnog dela meča Marselj je nekoliko puta imao prednost, ali je Radnički uspevao da odgovori. Francuski tim je sredinom druge četvrtine poveo sa 6:4, ali su Boris Vapenski i Andrija Prlainović brzo vratili egal.

Domaćin je nastavio sa pritiskom, a ključni trenutci dogodili su se pred kraj treće deonice. Adam Nađ je pogodio za 12:9, zatim je Aleksandr Buje povisio na 13:9, čime je Marselj ukupnim rezultatom došao do prednosti za prolaz dalje. Vapenski je uspeo da smanji na 13:10, ali to nije promenilo tok utakmice.

Na početku poslednje četvrtine Marselj je potpuno preuzeo kontrolu. Bilal Gbadamasi je pogodio za 14:10, potom su precizni bili Vladan Spaić i Efstatios Kalogeropulos za velikih 16:10, pa je pitanje pobednika praktično bilo rešeno više od pet minuta pre kraja.

Dodatni udarac za Radnički stigao je kada Nikola Jakšić nije realizovao peterac, čime su nade srpskog tima gotovo potpuno ugašene. Do kraja je uspeo samo da postavi konačnih 16:11.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Aleksandr Buje, Adam Nađ i Efstatios Kalogeropulos sa po tri pogotka, dok je kod Radničkog najbolji bio Andrija Prlainović sa četiri gola. Boris Vapenski i Strahinja Rašović dodali su po dva.

