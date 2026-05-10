"Kao nosilac sistema školskih sportskih takmičenja u Srbiji, Savez za školski sport Srbije kontinuirano radi na razvoju sporta među decom i mladima kroz uređen sistem takmičenja koji omogućava učenicima širom zemlje da se redovno bave sportom i razvijaju zdrave životne navike. Pomoć države Srbije preko Ministarstva sporta je veoma važna i ono što je veoma važno jeste da su sva takmičenja koja se organizuju besplatna za školarce. Nema stajanja za školski sport Srbije. Tu smo da deci odrastanje učinimo još zanimljivijim. Da se takmiče ali i stiču nova poznanstva i prijatelje. Sport spaja, Nakon Državnog školskog prvenstva u odbojci u Nišu i takmičenja u džudou u Beogradu, u narednom periodu učenike očekuju i državna školska prvenstva u orijentiringu i atletici, kao i Male olimpijske igre. Imali smo i predstavnike na Svetskom ISF prvenstvu u rukometu u Skoplju. Sledi učešće naših dečaka i devojčica i na ESSF Evropskom prvenstvu u futsalu za srednjoškolce. Banjaluka će biti domaćin i najavljuju spektakularno otvaranje i takmičenja", istakao je predsednik Saveza za školski sport Srbije, Željko Tanasković.