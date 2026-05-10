SLAVNI SRPSKI AS PODRŽAO MLADE SPORTISTE: Nema stajanja za školski sport - dobili smo prvake i u džudou
Državno prvenstvo je je okupilo 628 najboljih učenika i učenica iz 324 škole širom Srbije.
"Šumice" su tokom čitavog dana bile ispunjene mladim džudistima, trenerima i navijačima, a na tatamiju su viđene borbenost, disciplina i sportski duh koji školski sport čine važnim delom odrastanja mladih. Na republičkom nivou nastupili su predstavnici osnovnih i srednjih škola, koji su kroz brojne borbe pokazali visok nivo sportskog umeća i posvećenosti sportu.
Takmičenje su svečano otvorili generalni sekretar Saveza za školski sport Srbije Boris Tomić, predstavnici Džudo saveza Srbije i Aleksandar Kukolj, jedan od najuspešnijih srpskih džudista, reprezentativac Srbije i osvajač medalja na Evropskom i Svetskom prvenstvu.
Posebnu pažnju mladih takmičara privuklo je upravo prisustvo Aleksandra Kukolja, koji je sa učesnicima podelio reči podrške i poručio im da su upravo ovakva takmičenja mesto gde se uče disciplina, poštovanje i istinske vrednosti sporta.
"Kao nosilac sistema školskih sportskih takmičenja u Srbiji, Savez za školski sport Srbije kontinuirano radi na razvoju sporta među decom i mladima kroz uređen sistem takmičenja koji omogućava učenicima širom zemlje da se redovno bave sportom i razvijaju zdrave životne navike. Pomoć države Srbije preko Ministarstva sporta je veoma važna i ono što je veoma važno jeste da su sva takmičenja koja se organizuju besplatna za školarce. Nema stajanja za školski sport Srbije. Tu smo da deci odrastanje učinimo još zanimljivijim. Da se takmiče ali i stiču nova poznanstva i prijatelje. Sport spaja, Nakon Državnog školskog prvenstva u odbojci u Nišu i takmičenja u džudou u Beogradu, u narednom periodu učenike očekuju i državna školska prvenstva u orijentiringu i atletici, kao i Male olimpijske igre. Imali smo i predstavnike na Svetskom ISF prvenstvu u rukometu u Skoplju. Sledi učešće naših dečaka i devojčica i na ESSF Evropskom prvenstvu u futsalu za srednjoškolce. Banjaluka će biti domaćin i najavljuju spektakularno otvaranje i takmičenja", istakao je predsednik Saveza za školski sport Srbije, Željko Tanasković.
