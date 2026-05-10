Do povrede je došlo u teškom padu tokom druge etape vožene po kišnim uslovima u Bugarskoj, a vest o povlačenju su preneli britanski mediji.

Vozač ekipe Emirejts velikom brzinom je udario u zaštitnu ogradu na mokrom spustu, u incidentu u kojem je učestvovalo oko 30 biciklista. Iako je uspeo da završi etapu do Velikog Trnova, izgubio je više od 14 minuta u odnosu na vodeće u generalnom plasmanu, prenosi "BBC".

Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštio je da je 33-godišnji Britanac zadobio brojne ogrebotine i posekotinu na levom uhu. Nakon početnog pregleda na stazi dobio je dozvolu da nastavi trku, ali su se kasnije pojavili simptomi potresa mozga, zbog čega neće startovati u trećoj etapi.

Za Jejtsa je ovo prvi put da nije završio neku od grand tur trka na kojima je nastupio. Tokom karijere ostvario je sedam plasmana među deset najboljih u generalnom plasmanu najvećih tronedeljnih trka.

U istom padu povređeni su i njegovi timski kolege, Australijanac Džej Vejn i Španac Mark Soler. Vejn je zadobio potres mozga i prelom lakta, dok je Soleru ustanovljen prelom karlice.

Iz tima su naveli da će sva trojica ostati pod nadzorom lekarskog osoblja pre povratka kući na oporavak u narednim danima.

Adamov brat blizanac, Simon Jejts, prošle godine osvojio je trku Điro d’Italija.

Posle dve etape vodeći u generalnom plasmanu ovogodišnjeg Đira je Urugvajac Guiljermo Silva.

