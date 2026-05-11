Ženska reprezentacija Srbije puškom zauzela je 12. mesto u disciplini Trio trostav trećeg dana Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem u Osijeku.
SRPKINJE 12. NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Aleksandr, Anja i Emilija na osam krugova od plasmana u drugu fazu
Ovu vest je preneo Streljački savez Srbije.
Tim u sastavu Aleksandra Havran, Anja Knežević i Emilija Ponjavić ostvario je rezultat od 1.298 krugova. U disciplini Trio trostav svaka članica ekipe gađa po 15 hitaca iz svakog stava.
Plasman u drugu fazu izborilo je osam najboljih reprezentacija, a srpski trio od osmoplasirane Danske delilo je osam krugova.
Današnjim nastupom seniorska ženska reprezentacija Srbije puškom završila je učešće na Evropskom prvenstvu. Prvog dana takmičenja u olimpijskom trostavu ekipa Srbije zauzela je deveto mesto, dok je Havranova u pojedinačnoj konkurenciji bila četvrta.
U ponedeljak će u disciplini Trio trostav nastupiti i muška reprezentacija Srbije.
