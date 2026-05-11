Ovu vest je preneo Streljački savez Srbije.

Tim u sastavu Aleksandra Havran, Anja Knežević i Emilija Ponjavić ostvario je rezultat od 1.298 krugova. U disciplini Trio trostav svaka članica ekipe gađa po 15 hitaca iz svakog stava.

Plasman u drugu fazu izborilo je osam najboljih reprezentacija, a srpski trio od osmoplasirane Danske delilo je osam krugova.

Današnjim nastupom seniorska ženska reprezentacija Srbije puškom završila je učešće na Evropskom prvenstvu. Prvog dana takmičenja u olimpijskom trostavu ekipa Srbije zauzela je deveto mesto, dok je Havranova u pojedinačnoj konkurenciji bila četvrta.

U ponedeljak će u disciplini Trio trostav nastupiti i muška reprezentacija Srbije.

