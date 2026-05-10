Prvi duel na programu je 14. maja u Nišu, dok će revanš biti odigran tri dana kasnije u Vespremu.

Selektor Srbije Raul Gonzales istakao je da očekuje plasman nacionalnog tima na Svetsko prvenstvo, uprkos kvalitetu rivala.

"Iskren da budem, očekujem pobede i da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Znamo da je veoma teško, jer Mađarska ima veoma dobre igrače i odličnog trenera, ali bićemo spremni. Želimo da ponovimo atmosferu iz meča protiv Litvanije, kada je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mesta", rekao je Gonzales.

Selektor Srbije ocenio je da Mađarska godinama pripada evropskom vrhu.

"Imaju iskusne igrače koji nastupaju u najboljim klubovima. Odbrana im je čvrsta, tranzicija veoma dobra i mnogo golova postižu iz kontranapada. Reč je o selekciji koja redovno učestvuje na velikim takmičenjima i često stiže do završnice", naveo je Gonzales.

On je dodao da veruje u kvalitet svog tima i motivaciju igrača pred odlučujuće duele.

"Imamo dobru ekipu i svi verujemo u plasman na Svetsko prvenstvo. Motivacija i želja su na maksimalnom nivou i siguran sam da će svi igrači dati svoj maksimum", poručio je selektor Srbije.

Desni bek reprezentacije Srbije Uroš Kojadinović rekao je da u ekipi vlada veliko uzbuđenje pred predstojeće utakmice.

"Očekivanja su velika i oseća se velika euforija oko ovih mečeva. Pred nama su najvažnije utakmice ove godine i moramo da ostanemo maksimalno fokusirani. Cilj je da pred punim Čairom ostvarimo pozitivan rezultat. Naravno, ništa neće biti rešeno posle prve utakmice, ali želimo što ubedljiviju pobedu kako bismo mirnije otišli na revanš", rekao je Kojadinović.