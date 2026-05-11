Slušaj vest

Obrenovac će ugostiti neke od najboljih boksera sveta. Učešće je najavilo oko 22 zemlje i više od 300 takmičara, što potvrđuje da je reč o jednom od najznačajnijih bokserskih događaja u Evropi i šire.

Organizatori ističu da su sve pripreme završene na vreme i da je Obrenovac spreman za sportski spektakl koji obećava vrhunske mečeve, ispunjene tribine i sjajnu atmosferu.

Ljubitelji boksa imaće priliku da prate borbe u više težinskih kategorija, uz nastupe reprezentativaca i perspektivnih boraca iz brojnih zemalja, a svi oni koji ne budu u mogućnosti da prate mečeve uživo moći će to učiniti putem malih TV ekrana na kanalu TV "Arena Fight".

1/10 Vidi galeriju Poseta trening kampu u Loznici Foto: BSS

"Obrenovac spremno dočekuje najbolje boksere sveta, a predstojeći spektakl obećava vrhunske mečeve, punu dvoranu i sjajnu atmosferu. Sve organizacione pripreme završene su na vreme, dok ljubitelji plemenite veštine sa nestrpljenjem očekuju dolazak svetskih i evropskih šampiona. U Obrenovac stižemo sa sveže odrađenih priprema u Loznici gde je održan izuzetno jak međunarodni kamp u kome je pored naše reprezentacije učestvovalo još pet svetskih selekcija. Imali smo priliku da sparingujemo sa bokserima koji dolaze iz različitih bokserksih škola što je podiglo kvalitet i motivaciju svih takmičara uoči starta Beogradskog pobednika, takmičenjem koje živi 63 godine i kojim se ponosimo. Ovaj događaj predstavlja veliku promociju sporta i značajan trenutak za domaći boks i sportsku scenu Srbije. Srbija će nastupiti u izuzetno jakom sastavu i daćemo sve od sebe da potvrdimo kvalitet i opravdamo očekivvanja", ističe selektor seniorske muške bokserske selekcije Srbije Milan Piperski.

Bokserski savez Srbije naglašava da je cilj turnira promocija boksa, sportskog duha i međunarodne saradnje, kao i dodatni razvoj domaće bokserske scene. Manifestacija će ujedno doprineti promociji grada domaćina i Srbije kao organizatora velikih sportskih događaja, uz očekivan dolazak brojnih sportskih delegacija i gostiju.

Posebnu težinu turniru daje njegova bogata istorija. Tokom prethodnih decenija na Beogradskom pobedniku nastupala su neka od najvećih imena jugoslovenskog i svetskog boksa, među kojima su Mate Parlov, Zvonko Vujin, Tadija Kačar i Ante Josipović.

Pod vođstvom Bokserskog saveza Srbije i uz podršku lokalnih institucija, ovogodišnje izdanje turnira potvrđuje ozbiljan pristup organizaciji i ambiciju da Srbija nastavi da bude domaćin velikih međunarodnih sportskih manifestacija.

Bonus video: