Nova emisija radija Slovo ljubve autora jereja dr Aleksandar Praščević – „Život u veri“ donosi iskrene i duboke razgovore o tome kako vera oblikuje život savremenog čoveka u vremenu brzih informacija, društvenih mreža i sve većih životnih pritisaka.

Kroz razgovore sa ljudima različitih profesija i životnih puteva, emisija istražuje susret svakodnevice, profesionalnih izazova i Jevanđelja, pokazujući da su istinska vera i savremeni život ne samo spojivi, već i duboko povezani. Sagovornici govore o iskušenjima, životnim borbama, trenucima kada prestaje ljudska moć, a počinje Božija blagodat, kao i o tome kako Pravoslavna vera usmerava njihov put.

Premijerna epizoda pod nazivom „Kada vera pobedi sve prepreke“ donosi snažnu ispovednu priču našeg šampiona sveta u džudou Nemanja Majdov, koji govori o sportu, životnim izazovima i snazi vere.

Majdov je bio u centru pažnje kada je suspendovan na OI iz razloga što se prekrstio...

- Krstim se u tim momentima jer je to moja potreba. Ne zato da bih nešto pokazao... Imao sam pravio da se izvinim, nisam se izvinio. To bi bilo odricanje Hrista. Mogu se izviniti za bilo šta posle, što sam pisao na društvenim mrežama loše, ali za to što sam se prekrstio - to ne mogu... - pričao je između ostalog Majdov.

Nemanja Majdov Foto: Dado Đilas