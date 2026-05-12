Dupli program Otvorenog prvenstva Srbije u karting disciplini, koji je pride bodovan i za Centralnoevropsku zonu (CEZ) u organizaciji Sportskog auto karting saveza Srbije, održan u Subotištu nadomak Beograda odličnim nastupom u klasi rotaks maks senior u potpunosti je na startu sezone obeležio Uroš Bogdanić iz Novog Sada.

Vidno raspoložen tokom subote i nedelje počev od kvalifikacija, preko po tri trke u svakom danu kako nalaže Pravilnik, konkurenciji nije pružao ni mrvicu nade da mogu barem da naslute da će ga pobediti, već je suvereno osvajao pol pozicije i prvi prolazio kroz cilj.

– Zadovoljan sam ostvarenim rezultatima na startu sezone, naročito ako se zna da mi je ovo prva godina u klasi rotaks maks senior. Uživao sam tokom dva dana prilikom svakog izlaska na stazu, bez obzira da li je u pitanju bio nezvanični trening, ili kvalifikacije, odnosno trke. Zahvaljujući odličnoj podršci oca u boksu tokom pripreme kartinga, meni nije bilo teško da na stazi pružim maksimum – prve su reči Uroša Bogdanića posle nedeljne trke.