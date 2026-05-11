Tokom trodnevnog događaja organizovana su ekipna i pojedinačna takmičenja, a učešće su uzeli timovi iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Leskovca, Novog Pazara, Paraćina, Smedereva, Šapca, Užica, Sombora i Šimanovaca.

Organizatori su istakli da šah predstavlja jedan od najinkluzivnijih sportova, jer omogućava ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom, podstiče razvoj kognitivnih sposobnosti, jača samopouzdanje i doprinosi boljoj društvenoj integraciji.

Poseban značaj ovogodišnjem kampu dala je saradnja sa Šahovskim savezom Srbije, čiji su predstavnici i ekipa aktivno učestvovali u programu. Kako je navedeno, ova saradnja doprinela je podizanju takmičarskog i organizacionog nivoa manifestacije, ali i većoj promociji šaha kao sporta dostupnog svima.

Za tri dana odigrano je ukupno 12 kola, kao i završnica u kojoj su se sastale četiri najuspešnije ekipe. Ekipno takmičenje igrano je po Bergerovom sistemu, dok je pojedinačno nadmetanje organizovano po Švajcarskom sistemu.

U okviru kampa nastupili su i mladi šahisti koji tek ulaze u svet takmičarskog šaha, sa ciljem podsticanja većeg uključivanja mladih osoba sa invaliditetom u aktivnosti SPIKS-a i lokalnih udruženja.

Drugog dana održana je i revijalna partija između pobedničke ekipe Lige u šahu SPIKS 2026 i ekipe Šahovskog saveza Srbije sa teritorije opštine Nova Varoš.

Događaju su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva i lokalne samouprave, a kamp je bio medijski propraćen. Na kraju manifestacije učesnicima su uručene medalje, pehari i diplome.

Pobednik ovogodišnjeg inkluzivnog šahovskog kampa bila je ekipa Paraćina.

Šahovski kamp Foto: Printskrin

