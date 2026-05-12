Najuspešniji kao i prošle godine bio je zrenjaninski Proleter sa tri prva i po jednim drugim i trećim mestom, odnosno 130 sakupljenih bodova. Spartak je sa 106 bodova zauzeo drugo mesto, dok je beogradski Radnički bio treći sa 76.

Šampioni Srbije u 10 težinskih kategorija su: Šabolc Lošonc (55 kg – Proleter), Sebastijan Kolompar (60 kg – Spartak), Andrej Velisavljev (63 kg – Proleter), Kristian Dobi (67 kg – Radnički SO), Sebastijan Nađ (72 kg – Spartak), Zalan Pek (77 kg – Senta), Antal Vamoš (82 kg – Orka), Andrija Mihajlović (87 kg – Proleter), Branko Đukić (97 kg – Proleter), Nemanja Pavlović (130 kg – Vojvodina).

U ženskoj konkurenciji u šest težinskih kategorija na šampionatu u Senti učestvovalo je 30 rvačica iz 12 klubova. Crvena zvezda dokazala je svoju dominaciju sa 95 osvojenih bodova, Herkules je bio drugi sa 77 bodova, dok je treće mesto pripalo Partizanu sa 60 osvojenih bodova.

Zlatne medalje osvojile su: Suzana Kolompar (50 kg – Herkules), Isidora Živković (53 kg – Partizan), Ivana Gajić (57 kg - Vitez), Milica Perović (62 kg – Crvena zvezda), Emilija Jakovljević (68 kg – Kragujevac), Evelin Ujhelji (76 kg – Potisje Kanjiža).