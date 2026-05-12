Vaterpolista Novog BeogradaMiroslav Perković rekao je da njegova ekipa silno želi da se revanšira Barseloneti za poraz u prvom delu takmičenja i pobedom sačuva šanse za plasman na Fajnal for na Malti.

Vaterpolisti Novog Beograda u sredu od 20 časova i 30 minuta na bazenu SC "11. April" dočekuju Barselonetu u petom kolu četvrtfinalne A grupe Lige šampiona. Pred Novobeograđanima je izuzetno važan meč u borbi za plasman na Fajnal-for, a pobeda se nameće kao imperativ ukoliko se želi prolaz među četiri najbolje ekipe Evrope.

"Preostale dve utakmice u Ligi šampiona protiv Barselonete i Breše su odlučujuće. Nemamo prava na kiks, jednostavno moramo da pružimo sve od sebe i zabeležimo pobede", rekao je Perković.

Barseloneta je u odličnoj formi, trenutno je lider na tabeli sa maksimalnih 12 bodova i već je obezbedila učešće na završnom turniru na Malti.

"Poraženi smo u tom prvom duelu u Barseloni i sad silno želimo revanš.