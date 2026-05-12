Srpski reprezentativac u streljaštvu Damir Mikec zauzeo je šesto mesto u gađanju pištoljem slobodnog izbora na Evropskom prvenstvu, a od medalje ga je delio samo jedan krug, preneo je Streljački savez Srbije.

Iskusni reprezentativac Srbije, osvajač dva olimpijska odličja, ovim oružjem je gađao prvi put još od 2022. godine, kada je osvojio svetsko zlato i evropsku bronzu.

Bronzanu medalju osvojio je bugarski reprezentativac Samuil Donkov sa 553 kruga i jednim unutrašnjim centrom manje od Mikeca.

Ispred srpskog reprezentativca plasirali su se i Bugra Selimzade, šampion iz Šatorua, kao i Letonac Lauris Strautmanis.

U prvoj disciplini juniorskog programa, kvalifikacijama u gađanju puškom iz trostava, Ljiljana Cvetković zauzela je deveto mesto i ostala bez plasmana u finale zbog manjeg broja unutrašnjih centara.

Cvetkovićeva je pogodila 582 kruga, isto koliko i Čehinja Barbara Dubska, ali je rivalka imala četiri unutrašnja centra više i tako osvojila poslednje mesto u finalu.

Srpska reprezentativka je tokom kvalifikacija postepeno popravljala rezultat i u završnici se probila među osam najboljih, ali nije uspela da zadrži poziciju do kraja.

Od ostalih srpskih takmičarki, Marija Stanković zauzela je 45. mesto, Natalija Pavlović bila je 49, Sofija Adamović 53, dok je Anđelija Stevanović završila na 70. poziciji.

U ekipnom plasmanu Srbija je zauzela 12. mesto.

U sredu su na programu discipline bez srpskih predstavnika, dok će u četvrtak ženska juniorska reprezentacija Srbije u trostavu nastupiti u disciplini Trio.

(Beta)