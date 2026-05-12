Ovogodišnji Điro je posle uvodne tri etape u Bugarskoj prvi put stigao u Italiju, a lider trke do utorka bio je Urugvajac Giljermo Silva, prvi biciklista iz svoje zemlje koji je osvojio etapu i obukao roze majicu.

Međutim, Silva je posustao na dugom usponu druge kategorije u drugom delu etape i na kraju kroz cilj prošao sa više od deset minuta zaostatka.

Čikone se borio za etapnu pobedu, ali je u završnom sprintu bio sporiji od Narvaesa, dok je drugo mesto zauzeo Orluis Aular na kraju etape duge 138 kilometara od Katancara do Kozence.

Treće mesto i četiri bonus sekunde bili su dovoljni Čikoneu da preuzme roze majicu sa četiri sekunde prednosti u odnosu na Jana Kristena, Florijana Storka i Egana Bernala.

Peta etapa, koja je na programu u sredu, mogla bi značajno da promeni poredak u generalnom plasmanu. Bicikliste očekuje gotovo 4.000 metara uspona na deonici dugoj 203 kilometra od Praje a Mare do Potence, uz veoma malo ravnih delova trase.

Ovogodišnje, 109. izdanje muškog Đira završava se 31. maja u Rimu.

(Beta)