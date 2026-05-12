Novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Slobodan Soro, na funkciju je stupio pre samo deset dana, ali je taj kratak period već doneo turbulencije kakve srpski sport ne pamti - dosadašnji selektor muške reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku, a samo dva dana kasnije usledio je još veći udarac, pošto je jedanaest reprezentativaca, aktuelnih olimpijskih i evropskih šampiona, uputilo je otvoreno pismo javnosti u kojem su poručili da neće nastupati za nacionalni tim dok se na čelu Saveza nalazi Soro sa svojim timom ljudi.