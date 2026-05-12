Prva trka Otvorenog prvenstva Mađarske u džet ski disciplini, kada je u pitanju ski GP 1 klasa pripala je našem Nemanji Neci Jovanoviću. Prvog dana u subotu, prvu trku je završio na drugom mestu, tokom nedeljnog dana osvojio je jedno prvo, odnosno treće mesto, što u zbiru našeg Jovanovića postavlja na prvo mesto u severnom komšiluku.

– Kao što sam i naglasio Otvoreno prvenstvo Mađarske će mi dobro doći kao trening za Alpe Adria prvenstvo, ali kad smo već bili na takmičenju, podrazumeva se da ću dati maksimum tokom oba dana. U više nego jakoj konkurenciji od tri trke osvojio sma jedno drugo, zatim prvo i treće mesto, što je bilo dovoljno da se domognem najvišeg stepenika na pobedničkom podijumu. Lepo je kada takmičarski vikend krunišete peharom i naročito ako je za prvo mesto – rekao je Nemanja Jovanović.

Sezona je praktično tek počela, ali nema mesta opuštanju, već je potreban konstantan rad i unapređivanje tehnike, ali i psihofizičke kondicije.

– Vidi se pomak, što mi je mnogo drago, jer radimo vrlo naporno između takmičenja, a rezultate očekujemo na istim. Međutim, i tokom takmičenja koristim priliku da se družim i usvršavam sa prijateljima, ovoga puta u pitanju su bili takmičari iz Koprivnice (Hrvatska) Dorijan Jakopanac koji vozi GP 4 i Jurica Marović u spark kategoriji GP 3 i GP 4. Sa njima treniram i družim se, ali veliku zahvalnost dugujem i bivšem predsedniku džet ski saveza Srbije Veljku Šukalu – jasan je Jovanović.