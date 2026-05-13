Organizatori trke Formule 1 za Veliku nagradu Meksika najavili su danas investiciju od oko 12 miliona dolara u stazu "Autodrom Braća Rodriges".

Meksiko siti će 11. novembra biti domaćin trke Formule 1, kao deo sporazuma potpisanog u aprilu 2025. godine koji garantuje trke u tom gradu do 2028. godine.

"Ova investicija predstavlja našu posvećenost očuvanju naše staze kao mesta svetske klase", rekao je direktor Velike nagrade Meksika Federiko Gonzales Kompean.

"Obezbeđivanje njegove međunarodne sertifikacije i kontinuirano podizanje njegovih tehničkih standarda je od suštinskog značaja da Meksiko ostane deo kalendara Formule 1 i u godinama koje dolaze", dodao je direktor trke.

Organizatori su naveli da radovi uključuju obnavljanje asfalta, poboljšanje drenaže staze i nadogranju boksova, ali ne i modifikaciju staze, što je bilo predmet spekulacija.

Radovi su već počeli pod nadzorom nemačke kompanije Tilke, koja je učestvovala u redizajnu staze kada se Formula 1 vratila u Meksiko 2015. godine.

Beta