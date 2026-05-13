Muška rukometna reprezentacija Srbije priprema se za baraž mečeve protiv Mađarske, za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Nemačkoj. Prvi duel je na programu sutra u Nišu, dok će revanš biti odigran tri dana kasnije u Vespremu.

"Nepotrebno je isticati koliko su nam ove utakmice bitne i zašto moramo da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Propustili smo prošli šampionat Starog kontinenta, ne smemo da uradimo to ponovo, pogotovo što je ovo kvalifikacioni za Olimpijske igre", rekao je Đukić, preneo je Rukometni savez Srbije.

"Mirno, organizovano, strpljivo, nema potrebe da jurcamo i rešavamo brzo napade, osim ako nisu iz kontre", istakao je on.

Đukić je naveo da Mađari imaju sjajan tim, skup odličnih individualaca.

"Pre svega mislim na pivotmene koji su među najboljim na svetu. Veoma su teški, veliki i biće izazovno igrati sa njima, jer su svesni svoje snage i mogućnosti. Moraćemo u odbrani da budemo nepogrešivi i da zatvaramo sve njihove ideje. Mislim ; da smo se taktički dobro pripremili i da ćemo spremni dočekati utakmicu", rekao je Đukić.

Đukić, koji će posle dugo vremena istrčati na teren na kom je načinio prve rukometne korake, kazao je da će to biti poseban dan za njega jer će zaigrati u svom rodnom gradu, pred svojim sugrađanima.

"Ne sećam se kada sam poslednji put igrao u Čairu, ali znam da jedva čekam sutrašnji meč. Tradicionalno nas Niš nikada nije izneverio, a siguran sam da će tako biti i sutra. Znam da je interesovanje za utakmicu izuzetno veliko i da se traži karta više već duže vreme, tako da sam siguran da će atmosfera u dvorani biti na visokom nivou", rekao je on.

I Mateja Dodić je naveo da selekcija Mađarske ima "vrhunske pivotmene i dobre bekove".

"To je ekipa koja ima veoma dobar spoj mladosti i iskustva, igrao sam protiv velikog broja igrača u juniorskoj reprezentaciji, dobro se znamo i mislim da će to biti lepo nadmetanje", naveo je on.

Dodić je istakao da utakmicu može da presudi odbrana.

"Nadam se da iz tog segmenta možemo da izvučemo dobru polukontru i da zabijamo lake golove. U napadu moramo da budemo staloženi, da ne brzamo, da čekamo priliku i da je iskoristimo maksimalno", rekao je Mateja Dodić.

Utakmica u Čairu igra se sutra od 18.00.