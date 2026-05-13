Međunarodna ragbi federacija saopštila je da je reč o "najopsežnijoj antidoping istrazi ikada sprovedenoj u ragbiju".

Bivši kapiten Gruzije Merab Šarikadze suspendovan je na 11 godina, Giorgi Čkoidze na šest godina, dok su Laša Hmaladze, Otar Lašhi i Miriani Modebadze dobili kazne od tri godine. Laša Lomidze suspendovan je na devet meseci.

Na devet godina suspendovan je i timski lekar Nutsa Šamatava, zbog uloge u skandalu i odavanja informacija o doping kontrolama unapred putem grupnih četova.

Istraga je pokazala da su igrači pokušavali da zamene uzorke urina kako bi izbegli otkrivanje zabranjenih supstanci, a da je medicinsko osoblje unapred obaveštavalo tim o testiranjima.

Gruzija je prethodnih godina važila za jednu od uspešnijih ragbi reprezentacija van elitnog "Šest nacija" takmičenja, ali je ovaj slučaj ozbiljno uzdrmao njen sport.

Svetska antidoping agencija WADA saopštila je da je gruzijska država povukla priznanje nacionalne antidoping agencije i da se formira novo telo sa potpuno novim osobljem.

Direktor WADA za istrage Ginter Junger upozorio je da bi istraga mogla da se proširi i na druge sportove u Gruziji.

(Beta)