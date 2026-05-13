Istakao je da kao rođeni Nišlija zna da će atmosfera u "Čairu" biti na visokom nivou.

Srbija u četvrtak od 18 časova igra prvi meč baraža za plasman na SP protiv Mađarske, revanš je na programu u nedelju od 17 i 30 u Vespremu.

Pobednik baraža će se plasirati na Svetsko prvenstvo koje će se igrati u Nemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine.

"Biće to poseban dan za mene, emotivan, jer ću zaigrati u rodnom gradu, pred sugrađanima. Ne sećam se kad sam poslednji put igrao u "Čairu", ali znam da jedva čekam meč. Niš nas nikad nije izneverio, a siguran sam da će tako biti i sutra. Znam da je interesovanje za utakmicu izuzetno veliko i da se traži karta više, tako da sam siguran da će atmosfera u dvorani biti na visokom nivou. To što "meraklije" znaju da naprave je nešto potpuno neverovatno, mislim da reprezentacija decenijama ima najbolju podršku baš u mom gradu", rekao je Đukić, a prenosi sajt Rukometnog saveza Srbije.

Svestan je Đukić važnosti dvomeča protiv Mađara.

"Nepotrebno je isticati koliko su nam ove utakmice bitne i zašto moramo da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Propustili smo prošli šampionat planete, ne smemo da uradimo to ponovo, pogotovo što je ovo kvalifikacioni ciklus za Olimpijske igre", dodao je Đukić.

Srpski reprezentativac je rekao da naša ekipa mora da igra mirno, organizovano i strpljivo i da nema potrebe da jurca i rešava brzo napade.

"Mađari imaju zaista sjajan tim, skup odličnih individualaca, pre svega mislim na pivotmene koji su među najboljim na svetu. Veoma su teški, veliki i biće izazovno igrati sa njima, jer su svesni svoje snage i mogućnosti. Moraćemo u odbrani da budemo nepogrešivi i da zatvaramo sve njihove ideje. Mislim da smo se taktički dobro pripremili i da ćemo spremni dočekati utakmicu", zaključio je Đukić.