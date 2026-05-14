Odbojkašica Katarina Dangubić uspešno je operisala koleno u Srbiji

Njen klub, turski i evropski šampion Vakifbank danas se oglasio sa novim informacijama o zdravstvenom stanju Katarine Dangubić.

Katarina Dangubić u dresu Vakifbanka Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Zvanično saopštenje Vakifbanka posle operacije Katarine Dangubić prenosimo u celosti:

"Naša sportistkinja Katarina Dangubić, za koju je nakon detaljnih pregleda u našem zdravstvenom sponzoru "Academic Hospital" odlučeno da treba da bude operisana zbog povrede zadobijene tokom polufinalne utakmice Lige šampiona, podvrgnuta je operaciji prednjih ukrštenih ligamenata i unutrašnjih bočnih ligamenata levog kolena u svojoj zemlji, Srbiji.

Operacija je uspešno završena, a proces rehabilitacije naše sportistkinje započet je u njenoj zemlji uz koordinaciju i nadzor našeg medicinskog tima. Klub će nastaviti da redovno obaveštava javnost o toku njenog lečenja. Našoj sportistkinji želimo brz oporavak“.

Katarina Dangubić pokidala je prednje ukrštene ligamente kolena u polufinalnoj utakmice Lige šampiona protiv italijanskog Koneljana. Ona je tada bila junak trijumfa Vakifbanka, jer je posle gubitka u setovima od 2:0 ulaskom donela preokret i bolju igru turskog tima.

Katarina Dangubić sa imobilisanom nogom i štakama bila je prisutna na ceremoniji dodele medalja, kada je primila zlatno odličje i sa koleginicama iz Vakifbanka podigral pehar Lige šampiona u ženskoj odbojci.