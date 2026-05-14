Kako se navodi, 28-godišnji Francuz potpisao je sa "Ohridom" ugovor za sezonu 2026/2027, sa mogućnošću produžetka za 2027/2028.

Dolazi iz grčke ekipe AEK, a pre toga je osam sezona nosio dres francuskog PSŽ sa kojim je osvojiobrojne tutule.

Igrao je za sve omladinske kategorije za francusku reprezentaciju i osvojio je bronzanu medalju na Svetskom juniorskom prvenstvu 2017. godine.

"Za mene počinje novo poglavlje. Ponosan sam što sam se pridružio GRK Ohridu i što počinjem ovu novu avanturu u Makedoniji. Dolazim sa velikom željom, ambicijom i voljom da dam sve od sebe na terenu za boje kluba", rekao je Keita, (186 centimetara), koji će nositi broj devet u "plavo-belom" dresu.

(Beta)

