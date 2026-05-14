Obrenovac je centar svetskog boksa!

Svečanim otvaranjem 63. izdanja legendarnog međunarodnog turnira „Beogradski pobednik“ počeo je jedan od najvećih sportskih događaja godine u Srbiji, a već prvog dana publiku očekuju čak 52 vrhunske borbe u dva ringa!

Sportsko-kulturni centar u Obrenovcu ugostio je elitu svetskog boksa – 183 takmičara iz 24 države, među kojima su osvajači evropskih, svetskih i olimpijskih medalja, kao i najveći talenti ovog sporta. U muškoj konkurenciji nastupa 114 boksera, dok će se za odličja u ženskoj konkurenciji boriti 69 bokserki.

Srbija na prestižnom turniru nastupa sa 25 reprezentativaca – 12 boksera i 13 bokserki, spremnih da pred domaćom publikom krenu u borbu za medalje i trofeje.

Nakon spektakularnog defilea učesnika i zvanične ceremonije otvaranja, ringovi su odmah „proključali“. Prvog dana na programu je ukupno 52 meča – po 26 u muškoj i ženskoj konkurenciji – što je već na startu donelo atmosferu velikog svetskog takmičenja.

Prvi će od srpskih reprezentativaca u ring ući Omer Ametović (do 55 kg), osvajač trofeja jubilarnog 60. „Beogradskog pobednika“, koji će odmeriti snage sa Ukrajincem Maksimom Zimenkom. U istoj kategoriji nastupiće i seniorski reprezentativac Nikola Maksimović protiv turskog boksera Semiha Gumusa.

Publika u Obrenovcu narednih dana imaće priliku da uživa u vrhunskom boksu, žestokim duelima i nastupima reprezentativaca iz Jermenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kanade, Kube, Češke, Španije, Grčke, Mađarske, Italije, Kazahstana, Južne Koreje, Saudijske Arabije, Moldavije, Severne Makedonije, Crne Gore, Filipina, Slovenije, Rumunije, Srbije, Turske, Ukrajine i Velsa.

Boje Srbije na ovom prestižnom turniru će braniti – muškarci, do 50 kg: Ljubiša Staletović, do 55 kg: Artur Ngapetjan, Omer Ametović, Nikola Maksimović, do 60 kg: Jovan Žikić, do 65 kg: Dmitrij Gorbenko, do 70 kg: Filip Džida, Vahid Abasov, do 75 kg: Almir Memić, Jovan Nikolić, do 80 kg: Rastko Simić i Dimitrije Andrejević.

U ženskoj konkureciji, predstavljaće nas, do 51 kg: Sanja Mitić, Nikolina Džida, Nina Radovanović, do 57 kg: Jelena Zekić, do 60 kg: Natalija Šadrina, do 65 kg: Anastasija Lukajić, Anastasija Bošković, do 70 kg: Nikolina Gajić, Lea Blagojević, Milena Matović, Tijana Milošević, +80 kg: Sara Mirković i Natalija Simić.

Zbog povrede šake, reprezentacija Srbije biće oslabljena ne takmičenjem Marka Pižurice (do 90 kg), jednog od kandidata za medalju.

Finalne borbe zakazane su za nedelju, 17. maja, od 18 časova uz direktan prenos na TV Arena Fight, dok je ulaz za publiku besplatan tokom svih takmičarskih dana.

Obrenovac narednih dana diše u ritmu boksa – spektakl je počeo!