16:41

Selektor Srbije optimista

Iskren da budem, očekujem pobede i da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Znamo da je veoma teško, jer Mađarska ima veoma dobre igrače i odličnog trenera, ali bićemo spremni. Želimo da ponovi ono što je bilo protiv Litvanije, da dvorana bude ispunjena do poslednjeg mesta, jer je atmosfera bila neverovatna. Iskreno, osećali smo se fenomenalno igrajući u Čairu, želimo da ponovimo sve to i protiv Mađara”, rekao je Raul Gonzales

16:39

Srbija igra baraž za SP

Rukometaši protiv Mađarske igraju dvomeč za plasman na Svetsko prvenstvo.

Revanš meč na programu je u nedelju od 17.30 časova u Debrecinu.

16:29

Svetsko prvenstvo u rukometu 2027 godine

Svetsko prvenstvo u rukometu održaće se od 13. do 31. januara 2027 godine u Nemačkoj .

Učestvovaće 32 ekipe, podeljeno u osam grupa.

Po dve najbolje ekipe iz svake grupe plasiraće se u narednu fazu.