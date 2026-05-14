Tonja Harding je pre više od tri decenije bila akter jednog od najvećih skandala američkog sporta.

Naime, 6. januara 1994. godine u Detroitu dve supertalentovane klizačice Nensi Kerigan i Tonja Harding su odrađivale poslednje treninge u pripremama za takmičenje na kojem će se odlučiti ko će ući u američki tim za Olimpijske igre.

Nensi Kerigan je bila miljenica publike i američke klizačke asocijacije. Oličenje pozitivnog imidža koji su prepoznali brojni komercijalni brendovi čije je zaštitno lice bila. Sa druge strane klizališta gledala ju je po mnogima neotesana, divlja, ali talentovanija Tonja Harding koja je nosila titulu zločeste devojke ovog sporta.

Nakon završenog treninga Kerigan se uputila prema svlačionici kada ju je nepoznati muškarac udario palicom po kolenima. U roku od nekoliko sati sve televizije širom sveta su prikazale snimak prestravljene i uplakane klizačice kako zapomaže.

Na sreću koleno nije bilo slomljeno već otečeno, a incident je pokrenuo medijsku hajku i na kraju hapšenja koja su koštala karijere njenu rivalku Tonju Harding.

Tonja Harding je bila čudo od deteta. Bila je supertalentovana. Počela je aktivno da kliza sa samo 4 godine i to na insistiranje svoje majke La Von Fej Golden koja bila istrajna u nameri da njena ćerka postane najbolja klizačica na svetu. Majka je psihički i fizički zlostavljala nesrećnu Tonju, pa je devojčica često na treninge dolazila puna modrica od batina koje joj je majka nanosila ako ne bi ispunila njena očekivanja. Iako je trenirala po 8 sati dnevno i istakla se kao najtalentovanija klizačica svoje generacije, sudije je nisu volele i nije uspevala da pobeđuje na takmičenjima.

Klizačice su imale imidž princeza, lepo odevenih nasmejanih devojaka koje su se elegantno kretale na ledu, ali i izvan njega. Među njima, Harding je bila kao članica neke ulične bande koja nikako nije mogla da se prilagodi i da glumi "damicu". Sudije nisu mogle da svare tu kombinaciju sirovog talenta i još sirovijeg karaktera pa je Harding često nepravedno zauzimala niže pozicije od svojih manje talentovanih kolegica.

Sa 18 godina je upoznala Džefa Gilolja, lokalnog dečka koji joj je privukao pažnju na klizalištu. Džef joj je bio prvi dečko u životu, a godinu dana kasnije su već bili u braku. Pretpostavka je da se Tonja naglo udala kako bi pobegla od majke koja joj je na dan venčanja navodno rekla da je glupača koja se udala za prvog muškarca koji joj je rekao da je lepa.

Bračna idila je kratko trajala pa su njihove svađe brzo prerasle u fizičke sukobe u kojima je Tonja izvlačila deblji kraj. Modrice je prekrivala naslagama pudera, a jednom ju je svađa skoro koštala života kada je Džef nasrnuo na nju s pištoljem. Iako je nekoliko puta tražila policijsku zabranu pristupa, on ju je uvek kršio i prisiljavao da mu se vrati.

Uprkost burnom privatnom životu, Harding je još uvek imala disciplinu za treninge i to najviše zahvaljujući mentorki i treneru Dajan Rovlinson koja bila uz nju od samih početaka karijere.

Najveći trijumf svoje karijere Tonja je doživela na državnom takmičenju 1991. godine kada je ostala zabeležena u istoriji kao prva klizačica koja se usudila da izvede komplikovan skok - trostruki aksl. Do tada taj je skok bio rezervisan za muške klizače i to zbog brzine i snage koje su bile potrebne da se skok uspešno izvede. Na takmičenju je osvojila prvo mesto, dok je njena rivalka Kerigan kući odnela srebrnu medalju.

Harding je inače promenila nekoliko profesija, a dve godine je bila i profesionalni bokser.

U žižu javnosti ponovo je dospela 2017. godine zbog filma "Ja, Tonja" koji prati njenu životnu priču.

Međutim, film nije odgovorio na pitanje da li je sve bilo njena ideja ili je i ona sama na neki način bila žrtva situacije koja se izmakla kontroli, a kojom je na početku dirigovao njen suprug.