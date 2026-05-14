On je polubrdsku deonicu dugu 142 kilometara prešao za tri sata, 19 minuta i 32 sekunde.

Balerini je do trijumfa stigao nakon sprinta velike grupe vozača na kaldrmisanoj završnici. Italijan je u finišu bio brži od Belgijanca Jaspera Stujvena, dok je treće mesto zauzeo Francuz Pol Manje.

Sam finiš obeležio je veliki pad u poslednjoj krivini, svega 300 metara pre cilja, kada je više biciklista završilo na kaldrmi, što je poremetilo borbu favorita za etapnu pobedu.

Manje, koji je već ostvario dve sprint pobede na ovogodišnjem Điru, uspeo je da izbegne pad, zadrži kontrolu nad biciklom i snažnim finišem nadoknadi zaostatak, probivši se pored više rivala do treće pozicije.

U generalnom plasmanu vodi Portugalac Alfonso Eulalio, koji je zadržao roze majicu sa prednošću od dva minuta i 51 sekunde u odnosu na Španca Igora Ariejtu, dok je Italijan Kristijan Skaroni treći sa zaostatkom od tri minuta i 34 sekunde.

Sedma etapa je najduža etapa ovogodišnjeg Đira, duga 244 kilometra i na programu je sutra.

Ovogodišnje, 109. izdanje trke Điro d'Italija završava se 31. maja u Rimu.

(Beta)