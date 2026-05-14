Takov je u finalu savladao Zuraba Kuntaršhvilija rezultatom 2:0 i Srbiji doneo jednu od najvećih medalja na kontinentalnoj sceni u poslednjih nekoliko godina.

ZLATO I DVA SREBRA: Srbija osvojila tri medalje na Evropskom prvenstvu u para tekvondou

Takov je kao treći nosilac bio slobodan u prvom kolu, a potom je dominantno krenuo ka evropskom tronu. U drugoj rundi savladao je Bugara Stefana Stamenova sa 2:0, dok je plasman na pobedničko postolje obezbedio pobedom protiv Poljaka Lukasom Čudnača. Meč je prekinut zbog potpune dominacije srpskog borca.

U polufinalu je Takov bio siguran i protiv hrvatskog predstavnika Marka Golubića. Prvu rundu rešio je minimalnom prednošću, dok je u drugoj potpuno kontrolisao borbu i slavio sa 10:4 za plasman u finale.

U meču za zlato viđena je velika borba, ali je Takov u oba navrata uspevao da pronađe ključne poene u završnici i stigne do druge titule prvaka Evrope u karijeri. Pored evropskog zlata, srpski reprezentativac u kolekciji ima i srebrnu i bronzanu medalju sa svetskih prvenstava.

Do velikog uspeha stigla je i Andrea Bokan, koja je osvojila srebrnu medalju u Minhenu.

Kao osmi nosilac u prvom kolu pobedila je Eju Makas rezultatom 2:0, a potom je identičnim rezultatom bila bolja i od Italijanke Maloberti.

Najdramatičniji duel Bokan je vodila u polufinalu protiv Francuskinje Fofane. Nakon izgubljene prve runde, srpska takmičarka uspela je da preokrene meč i slavi sa 2:1. Odluka je pala u uzbudljivoj trećoj rundi, koju je Bokan dobila 6:4.

U finalu je Turkinja Akgul dominantno otvorila meč i prvu rundu dobila sa 11:0. Andrea je uzvratila u drugoj rundi, koju je osvojila odlukom sudija zbog veće aktivnosti, ali je rivalka u odlučujućem delu borbe rano stekla prednost i na kraju slavila rezultatom 5:1 za evropsko zlato.

Srbija je tako Evropsko prvenstvo završila sa dve medalje.