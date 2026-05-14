Slušaj vest

Rukometaši Srbije Darko Đukić i Uroš Borzaš sumirali su utiske posle pobede nad Mađarima u Nišu.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Niša Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Moglo je da bude i ubedljivije, ali dobro, nije loše. Nije zanemarljiivo što smo pobedili, idemo u Mađarsku da se borimo, a ne da izgubimo, već ćemo probati i tamo da pobedimo. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, borbenu i na momente smo stvarno bili odlični. U nastavku smo imali mali pad, a iskusan tim je to znao da kazni", rekao je Đukić.

Sličnog stava je i Borzaš, koji je takođe ima solidno izdanje.

"Ne treba da žalimo, treba da budemo srećni i zadovoljni jer smo pobedili jedan sjajan tim. Istina, moglo je i ubedljivije, ali je i ovako dobro na kraju. Pokazali smo da možemo sa jednom silom kakva je Mađarska da igramo i da vodimo čak i sedam razlike", dodao je Borzaš.

Revanš meč na programu je u nedelju u Vespremu sa početkom u 17.30 časova.

Svetsko prvenstvo održaće se u Nemačkoj od 13. do 31. januara 2027 godine.